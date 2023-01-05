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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde montaj çalışması yapıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2023
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Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde montaj çalışması yapıldı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya ile Sapanca Kavşağı arasında trafik akışının, enerji nakil havai hatlarının montaj çalışmaları nedeniyle gece saatlerinde trafik akışı karşılıklı olarak durduruldu.

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