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Muğla merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu! 12 zanlı gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2023
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Muğla merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu! 12 zanlı gözaltına alındı

Muğla merkezli 3 ildeki rüşvet operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı. Jandarma, zabıta ve belediye personelinin de aralarında olduğu şüphelilerin, Fethiye ilçesindeki kaçak yapılara hafriyat taşıyan kamyonların, rüşvet karşılığında kontrol noktasından geçişini sağladıkları belirtildi.

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, rüşvet alarak kaçak yapılar için hafriyat taşıyan kamyonların kontrol noktasındaki geçişini sağladıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye ilçesindeki arkeolojik sit alanı Kayaköy Mahallesi'nde rüşvet alan ve aralarında kamu görevlilerinin de olduğu bazı kişilerin, kaçak olarak yapımına başlanılan inşaatlara hafriyat taşıyan kamyonlarının kontrol noktasından geçişine göz yumduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turunçpınarı mevkii ile Karagözler Mahallesi'nde halkın kullanımına tahsisli koylarda usulsüz yapılaşmanın olduğunu, kamu görevlilerince düzenlenen tutanaklara rüşvet karşılığında etki edildiği belirledi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, olası bir imar barışından faydalanmak adına başlanan kaçak yapılara hafriyat taşıyan kamyonların, bazı zabıta görevlileri ile jandarma personelinden oluşturulan kontrol noktasında verilen rüşvetin ardından geçiş yaptığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Muğla merkezli İstanbul ve Kocaeli'nde eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Fethiye Belediyesinde görevli 3 zabıta memuru, 2 jandarma personeli ve 1 belediye işçisinin de olduğu 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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