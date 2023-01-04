Beykoz’da feci kaza: Bahçe duvarına çarpan kamyon devrildi

"AĞIR YARALIYDI"

Kazayı gören Raşit Sönmez Işık "Freni patlamış, sanırım ilk önce duvara çarpıyor. Daha sonra karşıya geliyor. Herhalde direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Şoför ağır yaralıydı. Sağ çıktı. İkinci yaralı ise daha iyiydi. Hastaneye kaldırıldı. Kamyon boru taşıyormuş. Normalde buraya kamyonun girmesi yasak bölge ama sürekli buradan kamyonlar geçiyor. Sürekli burada kazalar oluyor." dedi.

Kazayı gören bir sürücü ise "Kavşakta kamyon benim önümdeydi. Yukarıdan aşağıya inerken, bir minibüse çarptı. Kamyon durmadı hatta minibüse çarpan kişiler arkadaşın peşinden gitti. Kamyonu daha sonra görmedik. Freni patladı herhalde, durumu iyiydi ambulansa aldılar hemen" diye konuştu.

KAMYONA EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Kaza anı caddede bulunan bir güvenlik kamerasına yandı. Görüntülerde kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin istinat duvarına çarpması, daha sonra ise devrilerek sürüklenmesi yer alıyor. O sırada karşı yönden gelen bir panelvanın sürücüsü fren yaparak kamyonla çarpışmaktan son anda kurtuluyor. Panelvan sürücünün araçtan çıkarak şok yaşadığı anlar da kameralara yansıdı.