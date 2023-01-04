Beykoz'da feci kaza: Bahçe duvarına çarpan kamyon devrildi
Beykoz'da, bir iş yerinin istinat duvarına çarparak devrilen kamyondaki iki kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonun istinat duvarına çarptıktan sonra devrildiği anlar yer alıyor.
Kaza, Çubuklu Mahallesi Kiremitdere Caddesinde saat 12.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sahil yolunda hızla ilerleyen 16 ALV 952 plakalı demir yüklü kamyonun şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Kazada kamyon şoförü ve yanındaki arkadaşı Akif Al sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonun içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler yaklaşık bir saat süren çalışmayla sıkışan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan şoför ve arkadaşı Akif Al'ı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonda yüklü olan demir boruların yola düşmesi nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
"AĞIR YARALIYDI"
Kazayı gören Raşit Sönmez Işık "Freni patlamış, sanırım ilk önce duvara çarpıyor. Daha sonra karşıya geliyor. Herhalde direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Şoför ağır yaralıydı. Sağ çıktı. İkinci yaralı ise daha iyiydi. Hastaneye kaldırıldı. Kamyon boru taşıyormuş. Normalde buraya kamyonun girmesi yasak bölge ama sürekli buradan kamyonlar geçiyor. Sürekli burada kazalar oluyor." dedi.
Kazayı gören bir sürücü ise "Kavşakta kamyon benim önümdeydi. Yukarıdan aşağıya inerken, bir minibüse çarptı. Kamyon durmadı hatta minibüse çarpan kişiler arkadaşın peşinden gitti. Kamyonu daha sonra görmedik. Freni patladı herhalde, durumu iyiydi ambulansa aldılar hemen" diye konuştu.
KAMYONA EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU
Kaza anı caddede bulunan bir güvenlik kamerasına yandı. Görüntülerde kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin istinat duvarına çarpması, daha sonra ise devrilerek sürüklenmesi yer alıyor. O sırada karşı yönden gelen bir panelvanın sürücüsü fren yaparak kamyonla çarpışmaktan son anda kurtuluyor. Panelvan sürücünün araçtan çıkarak şok yaşadığı anlar da kameralara yansıdı.
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