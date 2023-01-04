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Şeyh Edebali nasıl öldü? Şeyh Edebali kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Şeyh Edebali'nin türbesi nerede?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023
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Şeyh Edebali nasıl öldü? Şeyh Edebali kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Şeyh Edebali’nin türbesi nerede?

Şeyh Edebali tarihte nasıl öldü? atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 111'inci bölümnde, Şeyh Edebalı'nın zindana atılmasının ardından tarihteki hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Şeyh Edebalı'nın hayatı ve ölümüne dair bazı sorular gündeme geldi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederidir. Peki, Şeyh Edebali nasıl öldü? Şeyh Edebali kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Şeyh Edebali'nin türbesi nerede? İşte tüm detaylar...

Osman Gazi'nin kayınpederi olan ve tarihte önemli bir yeri olan Şeyh Edebali'nin tarihte nasıl öldüğü merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın 111'inci bölümüyle gündeme gelen Şeyh Edebalı'nın hayat hikayesi ve ölümü araştırılmaya başlandı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'den bahsederken akıllara gelen ilk isimlerden olan Şeyh Edebalı'nın hayat hikayesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Şeyh Edebali nasıl öldü? Şeyh Edebali kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Şeyh Edebali'nin türbesi nerede? İşte cevaplar...

ŞEYH EDEBALI KİMDİR? TARİHTE NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?

Şeyh Edebalı'nın doğum tarihi kesin olmamakla beraber, 1206 ile 1208 yılları arasında doğduğu rivayet edilir. Kırşehir İli Mucur İlçesi İnaç köyünde dünyaya gelmiştir. Aslen Karamanlı'dır. Edebalı ilk tahsilini Karaman'da yaptı. Hanefi hukukçusu Necmeddin ez-Zahidi'nin öğrencisi oldu.

Daha sonra Dımaşk'a (Şam) giderek Sadreddin Süleyman b.Ebül-iz ve Cemalettin el-Hasiri gibi dönemin tanınmış alimlerinden dini ilim tahsil etti.

Şam'dan ülkesine dönünce tasavvufa yöneldi. Eskişehir yakınlarında bulunan İtburnu Köyü'nde bir zaviye kurarak halkı irşada başladı.

Aşıkpaşazade zaviyesinin hiç boş kalmadığını, Edebalı'nın gelip geçen fukaranın her türlü ihtiyacını gidermeye çalıştığını, hatta bu maksatla koyun sürüsü bulundurduğunu kaydederler.

Tefsir, hadis ve özellikle İslam hukukunda uzmanlaşmıştır. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi, zamanının büyüklerinin sohbetinde bulunmuştur. Tasavvuf yoluna girdiği, Alevi önderi Baba İlyas halifelerinin ileri gelenlerinden olduğu belirtilmektedir.

Alim, faal, varlıklı, çevresi için örnek teşkil eden bir kişi olan Şeyh Edebali, Eskişehir yakınlarında o zamanki adıyla İtburnu denilen köyde yaşar, yaptırmış olduğu zaviyede öğrenci yetiştirir ve halkı aydınlatırdı. Bilecik'te bir dergah yaptırmış, Osman Gazi'yi de birçok defa burada misafir etmiştir.

Osman Gazi, mübarek günlerde Edebalı'nın zaviyesine giderek dini ve idari konularda, onun görüşlerini alırdı. Misafir olarak kaldığı bir gecede gördüğü rüya şöyleydi; Şey Edebalı'nın koynundan çıkan bir ay geldi kendi koynuna girdi. Göğsünden bir ağaç bitti. Öylesine büyük bir ağaç oldu ki dalları gökleri, kökleri tüm dünyaya sardı. Gölgesi bütün yeryüzünü tuttu. İnsanlar o ağacın gölgesinde toplandılar. Ulu dağlara ve dağların eteğinden çıkan coşkun sulara hep o ağaç gölge etti.

Osman Bey rüyasını Şeyh Edebalı'ya anlatır. Edebalı rüyayı şöyle yorumlar: "Oğul Osman, Hak Teala sana ve soyuna hükümranlık verdi mübarek olsun, kızım Malhun Hatun senin helâlin olsun." der. Edebalı'nın bu yorumu üzerine Osman Gazi Malhun Hatun (Rabia Bala Hatun) ile evlenir.

Şeyh Edebalı ahi teşkilatının reisi idi. Ahi Şehliğinin Edebalı'dan sonra kime geçtiği bilinmemektedir; ancak daha sonra I.Murat'a intikal etmiştir. 1326'da 120 yaşlarında Bilecik'te vefat etmiş, dergâhının zikir odasına gömülmüştür.

Bilecik'te ve Eskişehir'de adına türbeler yapılmıştır. Vefatından bir ay sonra kızı, dört ay sonra da damadı Osman Gazi vefat etmiştir.

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