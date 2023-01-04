Osman Gazi'nin kayınpederi olan ve tarihte önemli bir yeri olan Şeyh Edebali'nin tarihte nasıl öldüğü merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın 111'inci bölümüyle gündeme gelen Şeyh Edebalı'nın hayat hikayesi ve ölümü araştırılmaya başlandı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'den bahsederken akıllara gelen ilk isimlerden olan Şeyh Edebalı'nın hayat hikayesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Şeyh Edebali nasıl öldü? Şeyh Edebali kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Şeyh Edebali'nin türbesi nerede? İşte cevaplar...

ŞEYH EDEBALI KİMDİR? TARİHTE NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?

Şeyh Edebalı'nın doğum tarihi kesin olmamakla beraber, 1206 ile 1208 yılları arasında doğduğu rivayet edilir. Kırşehir İli Mucur İlçesi İnaç köyünde dünyaya gelmiştir. Aslen Karamanlı'dır. Edebalı ilk tahsilini Karaman'da yaptı. Hanefi hukukçusu Necmeddin ez-Zahidi'nin öğrencisi oldu.