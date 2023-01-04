İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul’a Ocak ayında kar bekleniyor mu? MGM’DEN KAR AÇIKLAMASI!

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? sorusu bir süredir merak konusu oluyor. Havaların soğumasıyla birlikte İstanbul'da kar yağışı açıklamaları ile hava durumu tahminleri yakından takip ediliyor. Yüksek basıncın etkisiyle şehri sis kaplarken, uzmanlardan da uyurılar geliyor. Geçen seneyi yoğun karla geçiren, İstanbullur,"Kar ne zaman yağacak?" sorusunu gündeme getirdi.İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama...

YOĞUN SİSE KARŞI UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.