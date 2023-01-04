İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a Ocak ayında kar bekleniyor mu? MGM'DEN KAR AÇIKLAMASI!
Yeni yıla girilmesiyle birlikte soğuk hava ve sis etkili olmaya başladı. 2022 yılının son ayını karsız geçiren İstanbullular, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak" sorusuna yanıt arıyordu. Uzmanlar, İstanbul için kar açıklaması yaptı ve karın ne zaman geleceğine dair tahminlerde bulundu.Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a Ocak ayında kar yağar mı? İşte, uzman açıklaması...
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? sorusu bir süredir merak konusu oluyor. Havaların soğumasıyla birlikte İstanbul'da kar yağışı açıklamaları ile hava durumu tahminleri yakından takip ediliyor. Yüksek basıncın etkisiyle şehri sis kaplarken, uzmanlardan da uyurılar geliyor. Geçen seneyi yoğun karla geçiren, İstanbullur,"Kar ne zaman yağacak?" sorusunu gündeme getirdi.İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama...
YOĞUN SİSE KARŞI UYARI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MGM AÇIKLADI! İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Yüksek basıncın etkisi Türkiye üzerinde etkili oluyor. Bu nedenden dolayı da zaten Türkiye'de yağış yok. Bu kadar uzun süre yüksek basıncın Türkiye üzerinde etkili olması beklenen bir olay değil. Yüksek basınç ne demek, yüksek basınç kararlı bir dönem demek. Yani rüzgar yok, dağılım yok. Dolayısıyla sis oluşuyor. Bu yüksek basıncın özelliklerinden biridir. Sis oluştuğu zaman da hava kirliliği hat safhaya çıkıyor.
İstanbul'un ocak ayı uzun yıllar en yüksek sıcaklık derecesi 9 derecedir. Şu anda bugün 11-12 derece, hafta sonu da 14 dereceye çıkacak. Sıcaklık ortalamanın üzerinde. Kar yağması için 5 derecenin altına düşmesi lazım. Bu nedenden dolayı da ufukta da kar görünmüyor.
Sıcaklıklar bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Kar ne zaman gelecek? İstanbul'a biraz daha var görünmüyor ama önümüzdeki ayın 10'unda bir soğuk hava dalgası girişi var Türkiye'ye ama Marmara'da kar yağışı yapacağını pek tahmin etmiyorum. Anadolu'ya bir kar yağışı gelecek ayın 10'undan sonra." açıklamalarında bulundu.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması amacı ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.
Geçen kış yaşanan yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında uygulanan tedbirleri ve organizasyonu çok daha etkin ve verimli kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Vali Yerlikaya, bugün kurumların alınacak tedbirlere ilişkin yapacakları sunumları hep birlikte değerlendireceklerini aktardı.
İSTANBUL İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNİ
İstanbul'da 10 Ocak 2023 tarihine kadar kar yağışı beklenmiyor.
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