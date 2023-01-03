03 Ocak 2023, Salı
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Trabzon'da başörtülü ön hekimin ameliyathaneye girişine izin vermediği iddia edilen öğretim üyesi açığa alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2023
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Trabzon’da başörtülü ön hekimin ameliyathaneye girişine izin vermediği iddia edilen öğretim üyesi açığa alındı

Başörtülü ön hekimin görev yaptığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ameliyathaneye girişine izin vermediği iddia edilmişti. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

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