Adana’da dev operasyon! "Binbir surat" Zeynep yakalandı
Adana'da vatandaşlara yüksek faiz oranlarıyla para verip, borcunu ödeyemeyen 254 kişiden 12 milyon 600 bin lira değerinde vurgun yapan 20 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında 'binbir surat' lakaplı Zeynep K. de bulunuyor.
Adana'da maddi açıdan zor durumda olan vatandaşları ağlarına düşürüp, onlara yüksek faiz oranlarında para verip, borcunu ödemeyenler hakkında teminat olarak aldıkları çek ve senetler üzerinden icra takibi başlatarak, 254 kişiden 12 milyon 600 bin lira vurgun yapan 20 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, kamuflaj olarak kullandıkları işyerlerinde 'hayali satış' yaparak, tefeciliği gizlemeye çalıştıkları öğrenildi.
Yakalanan şüpheliler arasında kılıktan kılığa girip saç rengini değiştirdiği için 'binbir surat' lakabını alan Zeynep K. da yer aldı. Şüpheli kadın, 3 yıl önce yine tefecilere yönelik operasyonda yakalanmış, 450 bin liralık alacak listesinin olduğu kağıdı da yutmaya çalışmış kendisine mani olmak isteten kadın polisin elini ısırmıştı.
20 KİŞİ GÖZALTINDA, 1 FİRAR
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, başta kuyumculuk olmak üzere farklı işletmeler altında 'tefecilik' yaptığı tespit edilen 21 şüpheliyi takibe aldı. Gerekli delilleri toplayan polis, operasyon için düğmeye bastı. Daha önce tespit edilen adreslere, şafak vakti ardı ardına şok baskınlar düzenlendi; hedefteki 20 zanlı da kıskıvrak yakalandı. Polis, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
12.6 MİLYONLUK VURGUN
Maddi açıdan zor durumda olan vatandaşları ağlarına düşürüp, onlara yüksek faiz oranlarından para verdikleri ortaya çıkan şüphelilerin, borcunu ödemeyenlerden teminat olarak aldıkları çek ve senetler üzerinden icra takibi başlattıkları, bu yöntemle de 254 şahsı mağdur edip, yaklaşık 12 milyon 600 bin liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Zanlıların, kamuflaj olarak kullandıkları işyerlerinde 'hayali satış' yaparak, tefeciliği gizlemeye çalıştıkları öğrenildi.
POLİSİN ELİNİ ISIRDI
Öte yandan, 'Tefeci Operasyonu'nda tanıdık bir isim de dikkat çekti. 2020 yılında polisin, tefecilere yönelik yaptığı operasyonda yakalanıp, 'ev hapsi cezası' alan Zenep K. son yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 kişi arasında yer aldı.
Yakalanmamak için kılıktan kılığa girip, saç rengini de sürekli değişik renklere boyattığı için kendisine 'binbir surat' lakabı takılan şüpheli kadın, 3 yıl önceki operasyonda da 450 bin liralık bir 'alacak listesi'nin yer aldığı kağıdı yutmaya çalışmıştı.
Şüpheli Zeynep K., ağzındaki kağıdı çıkarmak için uğraşan kadın polisin elini ısırmıştı. Şüpheli kadın o tarihteki operasyon sonrası ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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