Adana’da dev operasyon! "Binbir surat" Zeynep yakalandı

Yakalanmamak için kılıktan kılığa girip, saç rengini de sürekli değişik renklere boyattığı için kendisine 'binbir surat' lakabı takılan şüpheli kadın, 3 yıl önceki operasyonda da 450 bin liralık bir 'alacak listesi'nin yer aldığı kağıdı yutmaya çalışmıştı.

Şüpheli Zeynep K., ağzındaki kağıdı çıkarmak için uğraşan kadın polisin elini ısırmıştı. Şüpheli kadın o tarihteki operasyon sonrası ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.