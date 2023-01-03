03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da feci kaza! 28 yaşındaki Melek’i ezen motosikletli kaçtı! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

İstanbul’da feci kaza! 28 yaşındaki Melek’i ezen motosikletli kaçtı! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
ABONE OL
İstanbul’da feci kaza! 28 yaşındaki Melek’i ezen motosikletli kaçtı! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

İstanbul'da taksiye çarpmamak için manvera yapan motosikletli sürücü kaldırımdaki genç kadını ezip kemiğini parçaladı. İş çıkışı evine giderken motosikletin çarpması sonucu yaralanan 28 yaşındaki Melek Nur Anıl ise yaşadığı dehşeti böyle anlattı...

İstanbul'da yaşanan olay, Bağcılar ilçesinde meydana geldi. Taksiye çarpmamak için kaldırımdaki yayayı ezen ve ayağından yaralayan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarak hızla bölgeden uzaklaştı.

Milliyet'in haberine göre, yaralı halde acı çeken Anıl'a ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşireler yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın yaklaşık 8 saatlik bir ameliyat geçirdi. Anıl'ın lemur kemiğinin parçalandığı tespit edildi.

"İNDİ, BANA BAKTI VE KAÇTI"

Ameliyatın ardından yaşadığı şoku anlatan Melek Nur Anıl, "Bağcılar'da direklerin orada, balıkçıların yanında meydana giden dolmuşları beklerken yukarıdan motosiklet taksiyi sollamaya çalıştı." dedi.

Anıl, "Taksiyle sürtüşünce ona çarpmamak için köşede bekliyordum ben, bana çarptı. İndi ve bana baktı. Biraz bağırdı sonra da motosiklete binip direkt gitti. Çok hızlı geliyordu. O telaşla sanırım gaza da bastı. Çünkü kötü bir hızla geldi bana doğru. İndi, bana baktı ve kaçtı" ifadelerini kullandı.

Olay sonrası kaçan motosiklet sürücüsü her yerde aranırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA