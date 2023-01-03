İstanbul’da feci kaza! 28 yaşındaki Melek’i ezen motosikletli kaçtı! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Anıl, "Taksiyle sürtüşünce ona çarpmamak için köşede bekliyordum ben, bana çarptı. İndi ve bana baktı. Biraz bağırdı sonra da motosiklete binip direkt gitti. Çok hızlı geliyordu. O telaşla sanırım gaza da bastı. Çünkü kötü bir hızla geldi bana doğru. İndi, bana baktı ve kaçtı" ifadelerini kullandı.

Olay sonrası kaçan motosiklet sürücüsü her yerde aranırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.