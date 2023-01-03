İstanbul’da feci kaza! 28 yaşındaki Melek’i ezen motosikletli kaçtı! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı
İstanbul'da taksiye çarpmamak için manvera yapan motosikletli sürücü kaldırımdaki genç kadını ezip kemiğini parçaladı. İş çıkışı evine giderken motosikletin çarpması sonucu yaralanan 28 yaşındaki Melek Nur Anıl ise yaşadığı dehşeti böyle anlattı...
Milliyet'in haberine göre, yaralı halde acı çeken Anıl'a ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşireler yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın yaklaşık 8 saatlik bir ameliyat geçirdi. Anıl'ın lemur kemiğinin parçalandığı tespit edildi.
"İNDİ, BANA BAKTI VE KAÇTI"
Ameliyatın ardından yaşadığı şoku anlatan Melek Nur Anıl, "Bağcılar'da direklerin orada, balıkçıların yanında meydana giden dolmuşları beklerken yukarıdan motosiklet taksiyi sollamaya çalıştı." dedi.
Anıl, "Taksiyle sürtüşünce ona çarpmamak için köşede bekliyordum ben, bana çarptı. İndi ve bana baktı. Biraz bağırdı sonra da motosiklete binip direkt gitti. Çok hızlı geliyordu. O telaşla sanırım gaza da bastı. Çünkü kötü bir hızla geldi bana doğru. İndi, bana baktı ve kaçtı" ifadelerini kullandı.
Olay sonrası kaçan motosiklet sürücüsü her yerde aranırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Seyyanen ve refah payı gündemde! 2023 emekli ve memur maaşı ek zam ile ne kadar olacak? SON GELİŞMELER!
- Taşerona kadro son dakika: 90 bin KİT taşeron işçi ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman gelecek? Son durum...
- VGM burs sonuçları sorgulama ekranı! 3 Ocak 2023 yükseköğretim, üniversite bursluluk sonuçları açıklandı mı? vgm.gov.tr...
- Bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı açıklandı! Yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER
- Emekli zamlı maaş ödeme takvimi: 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- 3 OCAK SİGARA FİYATLARI! Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...
- 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL? 65 yaş aylığı şartları neler?
- Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Ocak memur maaşı ve enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Tahsis numarasına göre...
- Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar oldu? EYT'li ve çalışanlar dikkat! 2023 kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?
- Profesör maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? Profesör 1/4 maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL?
- Memur maaş zammı son dakika! 2023 Ocak %25 zam sonrası en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?
- Jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar? Astsubay ve uzman çavuş yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?