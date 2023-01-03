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Sakarya’da 2 aylık bebek yangında hayatını kaybetti! Sokağa dökülen vatandaşların feryadı yürek dağladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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Sakarya’da 2 aylık bebek yangında hayatını kaybetti! Sokağa dökülen vatandaşların feryadı yürek dağladı

Sakarya’da tek katlı evde çıkan yangında 2-3 aylık olduğu öğrenilen bebek hayatını kaybetti. Sokağa dökülen vatandaşların feryadı ise yürekleri dağladı. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan yangın, Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan tek katılı binada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Meydana gelen yangın neticesinde evin içinde bulunan 2-3 aylık olduğu öğrenilen bebek ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yangın sebebiyle sokağa dökülen vatandaşların feryatları adeta yürekleri burktu. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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