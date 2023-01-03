Antalya’da engelli kadınların gururu! Film gibi hayatıyla örnek oldu

DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Engelli olmasına rağmen Nuray Göncü, başarıdan başarıya koştu. Türkiye ve dünyadaki tüm engellilere örnek oldu. Onun azmini gören engeliler hayata küsmek yerine sımsıkı sarıldılar. Sporun hayatını değiştirdiğini de belirten Nuray, "Kazayı hep kaderim olarak gördüm. Hiçbir zaman küsmedim. Spora sıkı sıkı sarılarak kendimi daha mutlu hissettim. Engelliler milli takım basketbol ve badminton oyunculuğuna kadar yükseldim. Başta ABD ve İngiliz televizyonları ismimi ve hayatımı haber yaptı" dedi.