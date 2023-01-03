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Antalya’da engelli kadınların gururu! Film gibi hayatıyla örnek oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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Antalya’da engelli kadınların gururu! Film gibi hayatıyla örnek oldu

Antalya’da 25 yıl önce balkondan düşerek felç olan eski manken Nuray Göncü, hayata sporla tutundu. Basketbol ve badminton engelli milli takımlarına yükseldi, mankenlik yaptı, nakliye şirketi kurdu. İşte Nuray’ın film gibi hayatı...

Antalya'da podyumların arana mankeni iken geçirdiği kaza sonucu 25 yıl önce felç olan eski manken, engelliler basket milli takımına kadar yükselen Nuray Göncü, podyumlardan taşımacılığa soyundu. Eski manken ve engelli mili takım sporcusu Nuray, uluslararası nakliyat işine başladı. İşte size Nuray'ın film gibi hayatı. Alanya'da lise öğrencisiyken 15 yaşında mankenliğe başlayan Nuray Göncü, güzelliğiyle podyumların en çok aranan mankenleri arasına girdi. 21 yaşına kadar mankenlik yapan Nuray, 1998'de Alanya'nın Demirtaş Beldesi'nde kuzeni Veli Yıldırım'ın düğün evine gitti.

Sabah'ın haberine göre, kalabalık düğün evinin ahşap balkonu çökünce, korkulukta oturan güzel manken sırtüstü beton zemine düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nuray, 8 saat süren ameliyatla ölümden kurtarıldı. Ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahi servisinde 3.5 ay, Ankara Üniversitesi Hastanesi'nde 9.5 ay fizik tedavi olmak üzere toplam 13 ay hastanede kaldı. Dünyalar güzeli Nuray ayağa kalkamadı. Omurgası ve ayakları zedelenen Nuray felç olmuştu ve bundan sonraki hayatını tekerlekli sandalyede geçirecekti.

SPORA SARILDI

Hayatının baharında yaşadığı şanssız bir olayın ardından Nuray podyumlara veda etti. 7 yıl tekerlekli sandalyede hayata tutunan genç güzel Nuray, engelli sporcuların yer aldığı bir basket maçını izlemeye gitti. Maçı izlediği sırada, sporculardan birinin tekerlekli sandalyeden düşmesi ve yaralanmasına rağmen mücadeleyi bırakmamasından çok etkilenen Nuray, spora ve hayata sarıldı ve tekerlekli sandalyesiyle Antalya Engelliler Spor Kulübü'nde tam 5 yıl basketbol oynadı.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Engelli olmasına rağmen Nuray Göncü, başarıdan başarıya koştu. Türkiye ve dünyadaki tüm engellilere örnek oldu. Onun azmini gören engeliler hayata küsmek yerine sımsıkı sarıldılar. Sporun hayatını değiştirdiğini de belirten Nuray, "Kazayı hep kaderim olarak gördüm. Hiçbir zaman küsmedim. Spora sıkı sıkı sarılarak kendimi daha mutlu hissettim. Engelliler milli takım basketbol ve badminton oyunculuğuna kadar yükseldim. Başta ABD ve İngiliz televizyonları ismimi ve hayatımı haber yaptı" dedi.

HAYATA DÖRT ELLE SARILDI

Nuray göncü hayata hep dört elle sarıldı. Engelli olarak mankenliğini ara ara sürdürdü. Spor yaparken de tekerlekli sandalye ile podyumlardan kopmayan Göncü, çok sayıda klipte de oynadı. Engelli arkadaşına hayata tutunmaları konusunda bura da örnek oldu. Türkiye'deki engelli kadınların tamamı onun hayatını örnek aldı.

"İŞKADINLARINDAN MORAL DESTEĞİ ALDIM"

Nuray Göncü, podyumlardan ve spor salonlarından sonra taşımacılık ve kamyonculuk işine başladı. Uluslararası taşımacılık işe yapmaya başlayan Göncü, "Şehirlerarası ve uluslararası nakliyat işi yapıyorum. Bunun yanın da liman taşımacılığı işine de girdim. Hayata tutunmadaki başarıyı iş hayatında da gösteriyorum. Bu çabamda şimdiden tüm engellilere örnek oldu. Türkiye'nin birçok yerinden yüzlerce, binlerce kişi beni arayıp tebrik etti. Türkiye'nin en önemli işkadınlarından moral desteği aldım" dedi.

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