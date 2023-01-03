Aydın’da yılbaşı ziyaretinde ağabeyini öldürmüştü! Üniversiteli Gülçin’in ifadesi ortaya çıktı

EKMEK BIÇAĞINI AĞABEYİNİN KALBİNE SAPLADI

Yeni Asır'da yer alan habere göre; gece geç saatlerde ağabeyi Onur Uçan, kız kardeşi Gülçin Uçan'ın cep telefonuna bakarken eski sevgilisinden gelen mesajları gördü ve iki kardeş arasında sözlü tartışma çıktı. İki kardeş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Ağabeyinin kendisine hakaret etmesi üzerine sinirlerine hakim olmayan genç kız mutfaktan ekmek bıçağını alarak üzerine gelen ağabeyinin kalbine sapladı.