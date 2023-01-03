Aydın’da yılbaşı ziyaretinde ağabeyini öldürmüştü! Üniversiteli Gülçin’in ifadesi ortaya çıktı
Aydın'da 21 yaşındaki Gülçin Uçan, kendisini yılbaşı gecesi ziyarete gelen ve cep telefonu mesajlarını okuyan ağabeyi 29 yaşındaki Onur Uçan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Emniyet güçlerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Uçan, "Korkutmak için bıçağı elime almıştım. Öldürmek istemedim" dedi.
Aydın'ın Didim ilçesinde eski sevgilisinden gelen mesajları okuyan ağabeyini bıçaklayarak öldüren Gülçin Uçan, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde sinirlerine hakim olamadığını belirten Uçan, "Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim" dedi.
TARTIŞMA BİR SÜRE SONRA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Didim'de Turizm Meslek Yüksekokulu'nda öğrenci olan Gülçin Uçan, kendisini yılbaşı gecesi ziyarete gelen ağabeyi Onur Uçan'la cep telefonu mesajlarını okuması yüzünden tartışmaya başladı. Ağabey Uçan, kız kardeşinin eski sevgilisiyle olan yazışmalarını görünce ikili arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Üniversite öğrencisi genç kız annesi ve yengesinin gözleri önünde mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ağabeyinin kalbine sapladı.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Onur Uçan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağabeyinin öldüğünü öğrenen Gülçin Uçan, "Korkutmak için bıçağı elime almıştım. Öldürmek istemedim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Genç kız, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Olay yeni yıl akşamı Didim Fevzipaşa Mahallesi 4177 sokakta meydana geldi. Ankara'da ikamet eden anne Fadime Uçan, oğlu Onur Uçan ve gelini Sıla Uçan ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi olan kızı Gülçin Uçan'ın ilçedeki evine ziyarete geldi.
EKMEK BIÇAĞINI AĞABEYİNİN KALBİNE SAPLADI
Yeni Asır'da yer alan habere göre; gece geç saatlerde ağabeyi Onur Uçan, kız kardeşi Gülçin Uçan'ın cep telefonuna bakarken eski sevgilisinden gelen mesajları gördü ve iki kardeş arasında sözlü tartışma çıktı. İki kardeş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Ağabeyinin kendisine hakaret etmesi üzerine sinirlerine hakim olmayan genç kız mutfaktan ekmek bıçağını alarak üzerine gelen ağabeyinin kalbine sapladı.
Olay sonrası Uçan'ın annesi ve eşi olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede talihsiz gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kızkardeşi tarafından öldürülen Onur Uçan otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ağabeyini öldüren Gülçin Uçan ise emniyet güçlerince gözaltına alındı.
"KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM"
Ağabey katili olan Gülçin Uçan polisteki ifadesinde, "Abim cep telefonumu karıştırdığı için çok sinirlendim. Ardından eski sevgilimle yazışmalarımızı gördü. Benim onunla görüşmemi istemiyordu. Onun için kavga etmeye başladık. Üzerime bağırarak gelince kendimi korumak amaçlı mutfaktan bıçak aldım. Sinirlerime hakim olamadım. Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim" dediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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