Adana’da yol ortasında vahşet! TIR şoförü minibüsçüyü vurdu

Ayrıca görüntüde bir süre sonra Yüce'nin araçtan inip tıra gittiği, bu sırada Adem T.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu minibüsü sürücüsünün yaralanıp, "Ölüyorum ben" diye bağırıp başka bir minibüsü durdurup hastaneye götürmesini istediği görüldü.