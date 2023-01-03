Adana’da yol ortasında vahşet! TIR şoförü minibüsçüyü vurdu
YAŞAM İHA
Adana’da sürücülerin yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada TIR şoförü minibüsçüye ateş açtı. Vurulan sürücü “ölüyorum ben” diyerek yardım istedi. Dehşet anları anbean çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Adem T. tabancasıyla ateş etti. Açılan ateş sonucu yaralanan Yüce, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti, şüpheli ise gözaltına alındı.
Bugün ise yaşanan tartışmanın ve minibüs sürücüsünün vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı.
Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüde minibüs ve tır sürücüsünün tartıştığı, birbirlerine hareket edip tehditler savurduğu, minibüs sürücüsünü yolcuların sakinleştirmeye çalıştığı anlar görüntülendi.
Ayrıca görüntüde bir süre sonra Yüce'nin araçtan inip tıra gittiği, bu sırada Adem T.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu minibüsü sürücüsünün yaralanıp, "Ölüyorum ben" diye bağırıp başka bir minibüsü durdurup hastaneye götürmesini istediği görüldü.
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