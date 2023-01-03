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Adana’da yol ortasında vahşet! TIR şoförü minibüsçüyü vurdu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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Adana’da yol ortasında vahşet! TIR şoförü minibüsçüyü vurdu

Adana’da sürücülerin yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada TIR şoförü minibüsçüye ateş açtı. Vurulan sürücü “ölüyorum ben” diyerek yardım istedi. Dehşet anları anbean çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adana'da yaşanan olay dün Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kozan yolunda yol verme meselesi nedeniyle 01 M 0712 plakalı minibüs şoförü 24 yaşındaki Can Yüce ile tır sürücüsü 41 yaşındaki Adem T. tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Adem T. tabancasıyla ateş etti. Açılan ateş sonucu yaralanan Yüce, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti, şüpheli ise gözaltına alındı.

Bugün ise yaşanan tartışmanın ve minibüs sürücüsünün vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüde minibüs ve tır sürücüsünün tartıştığı, birbirlerine hareket edip tehditler savurduğu, minibüs sürücüsünü yolcuların sakinleştirmeye çalıştığı anlar görüntülendi.

Ayrıca görüntüde bir süre sonra Yüce'nin araçtan inip tıra gittiği, bu sırada Adem T.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu minibüsü sürücüsünün yaralanıp, "Ölüyorum ben" diye bağırıp başka bir minibüsü durdurup hastaneye götürmesini istediği görüldü.

Bu sırada tır sürücüsünün de yolu açmadığı bu nedenle minibüsün bir süre beklemek zorunda kaldığı, yolcuların tır sürücüsüne yolu açması için yalvardığı anlar cep telefonuyla anbean görüntülendi.

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