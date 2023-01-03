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Avrupa yakasına geçmek isteyen köpek köprüye çıktı! O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2023
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Avrupa yakasına geçmek isteyen köpek köprüye çıktı! O anlar kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bugün ilginç bir olay yaşandı. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçmek isteyen bir köpek, köprüye çıktı. Araçların arasında kalan köpeğin yardımına ise vatandaşlar yetişti.

Olay, 15 Temmuz şehitler Köprüsü'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerine çıkan sokak köpeği Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçmeye çalıştı.

Hızla giden araçların arasında gitmeye çalışan köpeği fark eden sürücüler yavaşlayarak olası bir kazanın önüne geçti. Motosiklet sürücüleri de köpeği yakalamak için çalıştı ancak başarılı olamadı.

Yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine görevliler geldi. Köpek yakalanarak köprüden götürüldü. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, köpeği fark eden sürücünün yavaşlayarak güvenli şerit oluşturması görülüyor. Daha sonra da yetkililer gelerek köpeği köprü üzerinden alarak götürüyor.

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