Avrupa yakasına geçmek isteyen köpek köprüye çıktı! O anlar kamerada
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bugün ilginç bir olay yaşandı. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçmek isteyen bir köpek, köprüye çıktı. Araçların arasında kalan köpeğin yardımına ise vatandaşlar yetişti.
Olay, 15 Temmuz şehitler Köprüsü'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerine çıkan sokak köpeği Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçmeye çalıştı.
Hızla giden araçların arasında gitmeye çalışan köpeği fark eden sürücüler yavaşlayarak olası bir kazanın önüne geçti. Motosiklet sürücüleri de köpeği yakalamak için çalıştı ancak başarılı olamadı.
Yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine görevliler geldi. Köpek yakalanarak köprüden götürüldü. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Seyyanen ve refah payı gündemde! 2023 emekli ve memur maaşı ek zam ile ne kadar olacak? SON GELİŞMELER!
- Taşerona kadro son dakika: 90 bin KİT taşeron işçi ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman gelecek? Son durum...
- VGM burs sonuçları sorgulama ekranı! 3 Ocak 2023 yükseköğretim, üniversite bursluluk sonuçları açıklandı mı? vgm.gov.tr...
- Bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER
- Emekli zamlı maaş ödeme takvimi: 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- 3 OCAK SİGARA FİYATLARI! Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...
- 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL? 65 yaş aylığı şartları neler?
- Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Ocak memur maaşı ve enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Tahsis numarasına göre...
- Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar oldu? EYT'li ve çalışanlar dikkat! 2023 kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?
- Profesör maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? Profesör 1/4 maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL?
- Memur maaş zammı son dakika! %8 + enflasyon farkı 2023 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?
- Jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar? Astsubay ve uzman çavuş yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?