"İnönü" yalısı davasından husumet çıktı! Maganda savcıyı kafasından vurmuştu!

DİĞER BALIKÇILARLA DA HUSUMETLİ ÇIKTI

Yürütülen soruşturmada şüphelinin havalı tüfeği ateşlediği yer ile savcının balık tuttuğu yer arasında yakın mesafe olduğu ve bu durumun şüpheli tarafından bilindiği açıklandı. Savcı Halis Cengiz'in basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaralandığının ancak yaralandığı bölgenin hayati önem taşıdığının altı çizildi. Ayrıca şüphelinin daha önce de aynı yerde balık tutanlarla husumet yaşadığı tespit edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İnönülerin yalısından ateşlenen tüfeğin saçması sonucu yaralanan Gebze savcısı Halis Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken soruşturma sonucu şüpheli Burak Mengenecioğlu'nun üzerine atılı suçu kasti yaptığı vurgulandı. Savcılık, hazırladığı iddianamede şüpheli Mengenecioğlu'nun 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapsini istedi. Sevinç İnönü'nün yeğeni önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.