"İnönü" yalısı davasından husumet çıktı! Maganda savcıyı kafasından vurmuştu!
İstanbul’da 29 Mayıs günü balık tuttuğu esnada Gebze Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz'in Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün yalısından ateşlenen tüfekle başından vurulmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, hazırladığı iddianamede şüpheli Burak Mengenecioğlu'nun 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapsini istedi. Sevinç İnönü'nün yeğeni önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kandilli'de 29 Mayıs günü balık tutmak için merhum Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'ye ait Kandilli'deki Edip Efendi Yalısı'nın yan tarafına giden Gebze Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz, başına isabet eden saçmayla yaralanmıştı. Genç savcı hastaneye kaldırılırken, tüfeği ateşleyeninse yalıda yaşayan Sevinç İnönü'nün yeğeni Burak Mengenecioğlu olduğu tespit edilmişti.
İNÖNÜLER GEBZE SAVCISININ BAŞINA DERT AÇTI
Yaklaşık 6 ay önce yaşanan olayın gerçekleştiği gün Edip Efendi Yalısı'nın selamlık bölümünde yaşayan Sevinç İnönü evde yoktu. Teyzesi evde yokken yalının haremlik bölümünde yaşayan Sevinç İnönü'nün kardeşi Sevilay Mengenecioğlu ve ünlü armatör Uğur Mengenecioğlu'nun oğlu Burak Mengenecioğlu aile yadigarı tüfeği eline aldı. Ateşlediği tüfekten çıkan saçmanın yalının yakınında balık tutan Gebze savcısı Halis Cengiz'in başına denk gelmesi sonucu yaralanan savcı hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet savcısı Halis Cengiz ifadesinde balık tutmak için Kandilli'deki sahile gittiğini, oltasını denize atmak için kaldırdığında oltanın yalının camına çarptığını, bir süre sonra ise başının arka kısmında bir acı hissettiğini, elini başının arkasına götürdüğünde elinin kan olduğunu ve bu şekilde vurulduğunu anladığını söyledi.
"AİLE YADİGARININ ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI DENEDİM"
Ertesi gün yalıya gelen polislere ateş ettiğini itiraf eden Burak Mengenecioğlu ise gözaltına alındı. Savunmasında olay günü aileden kalma 40 yıllık tüfeği denize doğru ateş etmek için teyzesi Sevinç İnönü'nün yaşadığını selamlık tarafına geçtiğini söyleyen şüpheli Burak Mengenecioğlu, amacının stres atmak ve tüfeğin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek olduğunu, yalının camından 2 el denize doğru ateş ettiğini, pencereyi tam açamadığı için saçmaların balıkçıların olduğu tarafa denk gelmiş olabileceğini ve yaşanan olaydan ötürü üzgün olduğunu dile getirdi.
2 KERE ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Şüpheli Mengenecioğlu önce, yaralanan savcı Halis Cengiz'in basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı şeklinde rapor olması ve şüphelinin eylemi kasti olarak yaptığına dair yeterli delil bulunmamasından dolayı adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak sonrasında işler değişti, dosyaya savcı Cengiz'in basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığına dair bir rapor girdi. Bunun üzerine adli makamlarca hakkında yakalama kararı çıkarılan Burak Mengenecioğlu, ikinci kez verdiği ifade sonrası yeniden yurt dışına çıkmama şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.
DİĞER BALIKÇILARLA DA HUSUMETLİ ÇIKTI
Yürütülen soruşturmada şüphelinin havalı tüfeği ateşlediği yer ile savcının balık tuttuğu yer arasında yakın mesafe olduğu ve bu durumun şüpheli tarafından bilindiği açıklandı. Savcı Halis Cengiz'in basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaralandığının ancak yaralandığı bölgenin hayati önem taşıdığının altı çizildi. Ayrıca şüphelinin daha önce de aynı yerde balık tutanlarla husumet yaşadığı tespit edildi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
İnönülerin yalısından ateşlenen tüfeğin saçması sonucu yaralanan Gebze savcısı Halis Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken soruşturma sonucu şüpheli Burak Mengenecioğlu'nun üzerine atılı suçu kasti yaptığı vurgulandı. Savcılık, hazırladığı iddianamede şüpheli Mengenecioğlu'nun 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapsini istedi. Sevinç İnönü'nün yeğeni önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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