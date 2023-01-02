02 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana’da kan donduran olay! Kanser hastası yaşlı kadını önce bayıltana kadar dövdü ardından altınlarını çaldı

Adana’da kan donduran olay! Kanser hastası yaşlı kadını önce bayıltana kadar dövdü ardından altınlarını çaldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
ABONE OL
Adana’da kan donduran olay! Kanser hastası yaşlı kadını önce bayıltana kadar dövdü ardından altınlarını çaldı

Adana'da kendisini 'tüpçü' olarak tanıtan Habip Kölge, yalnız yaşayan 70 yaşındaki meme kanseri Lütfiye Atbeyen'in evine girdi. Yaşlı kadına 14 dakika boyunca dehşeti yaşatan Kölge, altın ve paraları alıp izini kaybettirdi. "Kefen paramı çaldı" diyen Atbeyen, o anları böyle anlattı...

Adana'da 40 yaşındaki Habip K., parasız kalınca meme kanseri olan, 70 yaşındaki Lütfiye Atbeyen'i kendisine hedef seçti. Habip K., yaşlı kadının kapısını çaldı, ancak Atbeyen banyoda olunca tam 45 dakika bekledi. Kendisini 'tüpçü' olarak tanıtan zanlı, kapı açılınca da önce bağırmasın diye yaşlı kadının ağzını kapattı; sonra onu sürükleyip evin içine çekerek, burada öldüresiye dövdü.

Saldırgan, evdeki altın ve paraları alıp kaçtı ama güvenlik kameralarından iz süren polis tarafından yakalanıp tutuklandı. 14 dakika süren dehşet anlarını anlatan Lütfiye Atbeyen, "Tek başımaydım; çok korktum. 'Allah'ını seversen bırak beni' dedim, bırakmadı ve beni dövdü. Bayılınca altınlarımı ve paramı çalıp gitti. Onlar benim kefem paramdı" dedi.

45 DAKİKA BEKLEDİ

Olay, 25 Aralık'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Seyhan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen bir kişi, yalnız yaşayan Lütfiye Atbeyen'in kapısını çaldı, ancak yaşlı kadın banyoda olduğu için tam 45 dakika boyunca dışarıda bekledi.

Duştan çıkan Atbeyen, kendisini tüpçü olarak tanıtan kişiye kapıyı açtığındaysa hayatının şokunu yaşadı. Zanlı, bağırmasın diye önce kadının ağzını kapattı; sonra da onu evin içine sürükledi.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Lütfiye Atbeyen, yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle kendinden geçip yere yığıldı, saldırgan da yatak odasını altını üstüne getirip, 4 bin lira nakit para ve bir tüm altını buldu; yaşlı kadının kulağındaki altın küpe ve boynuna 6 çeyrek altınla birlikte taktığı kolyeyi zorla çıkartıp aldı.

Zanlı evden ayrılırken, tüm bunlar da sadece 14 dakika sürdü. Bir süre sonra kendine gelen Atbeyen, komşularından yardım istedi; ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Zanlının eve giriş ve çıkış görüntülerinden yola çıkan polis, saldırganın da 'uyuşturucu', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' gibi suçlarda sabıkası bulunan Habip K. olduğu tespit edildi.

Diğer zanlının ise Habip K.'nin mobilyacıda beraber çalıştığı 23 yaşındaki O.T. olduğu belirlendi. Her iki zanlı da kıskıvrak yakalandı.

"ŞANSIMI DENEDİM"

Emniyetteki sorgusunda Lütfiye Atbeyen'i daha öncede tanıdığını anlatan Habip K., "Olay günü alkolün etkisindeydim. Parasız kalınca; soyguna karar verdim. Teyzenin altın ve parası olduğunu biliyordum. Ben de şansımı denedim" itirafında bulundu. O.T. ise, olaydan haberi olmadığını, Habip K.'yi bir akrabasının evine götürüp getirdiğini söyledi. Habip K. tutuklanırken; O.T. de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

"KEFEN PARAMI ÇALDI"

Meme kanseri olan Lütfiye Atbeyen, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Atbeyen, "Banyodayken, 3 kez kapı çaldı. Başta açmadım. Üzerimi giydikten sonra kapıyı açtım. Elleri eldivenli, yüzü maskeli bir şekilde karşıma çıktı. Hiçbir şey söylemeden ağzımı kapatıp, dövmeye başladı. Yere düştüm, 'Allah'ını seversen bırak beni' dedim, bırakmadı. Beni dövdü. Tek başımaydım, çok korktum. Yere düşüp bayılınca; altınlarımı ve paramı çalıp gitmiş. Onlar benim kefen paramdı" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA