Adana’da kan donduran olay! Kanser hastası yaşlı kadını önce bayıltana kadar dövdü ardından altınlarını çaldı

"KEFEN PARAMI ÇALDI"

Meme kanseri olan Lütfiye Atbeyen, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Atbeyen, "Banyodayken, 3 kez kapı çaldı. Başta açmadım. Üzerimi giydikten sonra kapıyı açtım. Elleri eldivenli, yüzü maskeli bir şekilde karşıma çıktı. Hiçbir şey söylemeden ağzımı kapatıp, dövmeye başladı. Yere düştüm, 'Allah'ını seversen bırak beni' dedim, bırakmadı. Beni dövdü. Tek başımaydım, çok korktum. Yere düşüp bayılınca; altınlarımı ve paramı çalıp gitmiş. Onlar benim kefen paramdı" dedi.