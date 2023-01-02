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İstanbul’da park kavgası! Otomobille çarpıp sürükledi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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İstanbul’da park kavgası! Otomobille çarpıp sürükledi

İstanbul’da bir kişi otomobil parketme yüzünden çıkan tatışmada, kavga ettiği site sakinine otomobiliyle çarparak, kaputta sürükledi. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlu Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir kişi, yaşadığı sitenin otoparkının önüne otomobilini park eden sürücüyle tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyünce site sakini, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunu öğrenen sürücü, kendisini polise şikayet eden kişiye otomobiliyle çarparak kaputun üstünde metrelerce sürükledi.

Çevredekiler, kurtarmak için aracın arkasından koştu. Kaputun üstündeki adam ise can havliyle kendini otomobilden attı. Otomobil sürücüsü kayıplara karışırken, ihbar üzerine gelen ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Ardından da şikayetçi olan kişiyi ifadesini almak için emniyete götürdü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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