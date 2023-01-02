Antalya’da yürek sızlatan görüntü! Yangında dumandan etkilenen kedi kurtarılamadı | Genç kız gözyaşlarına boğuldu

"MİYA" KURTARILAMADI "ŞANSLI" TEDAVİ ALTINDA

Özlem Tükel ile kızı Azra Tükel'in yaşadığı evden duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.