Antalya’da yürek sızlatan görüntü! Yangında dumandan etkilenen kedi kurtarılamadı | Genç kız gözyaşlarına boğuldu
Antalya’da 5 katlı apartmanın 2’nci katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen tekir cinsi kedi ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kedinin sahibi ise gözyaşlarını tutamadı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan yangın, saat 11.00 sularında Konuksever Mahallesi'ndeki 5 katlı Deniz Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi.
"MİYA" KURTARILAMADI "ŞANSLI" TEDAVİ ALTINDA
Özlem Tükel ile kızı Azra Tükel'in yaşadığı evden duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi ile alevler söndürüldü. Dumandan etkilenen kedi ise ekiplerce evden çıkartıldı.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kedi, vatandaşlarca veterinere götürüldü.
Kedi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan evde mahsur kalan 2 kedi olduğu ortaya çıktı.
Ölen kedinin adının 'Miya' olduğu, yine dumandan etkilenen 'Şanslı' adlı kedinin tedavisinin ise veterinerde sürdürüldüğü belirtildi.
Yangın sırasında anne ile kızının evde olmadığı öğrenildi.
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