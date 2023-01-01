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Aydın'da çapa makinesine ayağını kaptıran kişi ağır yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
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Aydın’da çapa makinesine ayağını kaptıran kişi ağır yaralandı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde traktörün arkasındaki çapa makinesine ayağını kaptıran şahıs ağır şekilde yaralandı. Üzücü olay sonrası kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Menderes Mahallesi Kanal Sokak'ta bulunan bir tarlada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.K. tarlada çalıştığı sırada ayağını traktörün arkasındaki çapa makinesine kaptırdı.

Olayı gören A.K.'nin yakınları durumu 112'ye bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayağını çapa makinesine kaptıran A.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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