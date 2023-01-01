Kadın kiracı bıçakla dehşet saçtı! Ev sahibinin kapısına dayandı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. Bir kadın, aynı apartmanda oturduğu ev sahibinin evini bıçakla basıp ortalığı birbirine kattı.
Olay, dün sabah Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Yorulmaz isimli ev sahibi, bir yıl önce evini kiraladığı bir kadından aylardır ne kira ne de ortak gider parası alabildi.
Kadın, son olarak da elinde bıçakla eşyalara ve daire kapısına zarar verip küfür ve tehditler savurdu. Yaşananlar Yorulmaz tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
"ÇOCUKLARIN KULAĞINI KAPATTIK SESİ DUYMASINLAR DİYE"
Yaşananları anlatan Yusuf Yorulmaz, aylardır kira alamadığını ileri sürerek, "Biz bir an önce çıksın gitsin istiyoruz. Bu sabah yaşadığımız olay en büyüğü. Bu uyuşturucu madde bağımlısı. Saçma sapan hareketleri var. Biz daha önce polise, kaymakamlığa, her yere başvurduk; sonuç alamadık. Bugün de bu olaydan sonra söyledik, haneye tecavüz etmeye kalkıştı.
Polis aldı götürdü, 10 dakika sonra bırakıldı. Elinde bıçakla gelip saldırdı, kapılara vurdu. Çocukların kulağını kapattık, sesi duymasınlar diye. Karşı daireye de saldırmaya başladı. Alt katlara indi. En son su döküyor, parmak izim kalmasın diye. 'Sizi yaşatmayacağım' diye bizi tehdit ediyor. Hiç kimsenin huzuru yok, binadaki herkes tedirgin" dedi.
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