Kadın kiracı bıçakla dehşet saçtı! Ev sahibinin kapısına dayandı

"ÇOCUKLARIN KULAĞINI KAPATTIK SESİ DUYMASINLAR DİYE"

Yaşananları anlatan Yusuf Yorulmaz, aylardır kira alamadığını ileri sürerek, "Biz bir an önce çıksın gitsin istiyoruz. Bu sabah yaşadığımız olay en büyüğü. Bu uyuşturucu madde bağımlısı. Saçma sapan hareketleri var. Biz daha önce polise, kaymakamlığa, her yere başvurduk; sonuç alamadık. Bugün de bu olaydan sonra söyledik, haneye tecavüz etmeye kalkıştı.