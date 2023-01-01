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Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? 1 Ocak 2023 Pazar günü Marmaray, metrobüs, metro, İETT ücretsiz mi?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2023
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Bugün İstanbul’da toplu taşıma bedava mı? 1 Ocak 2023 Pazar günü Marmaray, metrobüs, metro, İETT ücretsiz mi?

Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Ocak Pazar gününün resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? 1 Ocak 2023 Pazar günü Marmaray, metrobüs, metro, İETT ücretsiz mi?

Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? 1 Ocak 2023 Pazar günü Marmaray, metrobüs, metro, İETT ücretsiz mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene 31 Aralık günü Cumartesi'ye denk geliyor, 1 Ocak ise Pazar günü olacak. Peki, Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? 1 Ocak 2023 Pazar günü Marmaray, metrobüs, metro, İETT ücretsiz mi?

BUGÜN TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? (1 OCAK 2023)

Cumhurbaşkanı kararına göre, Marmaray, Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) seferleri 1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek.

İETT'den yapılan açıklamaya göre; ''2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları'nda ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır.''

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