Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? 1 Ocak 2023 Pazar günü Marmaray, metrobüs, metro, İETT ücretsiz mi?
Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Ocak Pazar gününün resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? 1 Ocak 2023 Pazar günü Marmaray, metrobüs, metro, İETT ücretsiz mi?
Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? 1 Ocak 2023 Pazar günü Marmaray, metrobüs, metro, İETT ücretsiz mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene 31 Aralık günü Cumartesi'ye denk geliyor, 1 Ocak ise Pazar günü olacak. Peki, Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? 1 Ocak 2023 Pazar günü Marmaray, metrobüs, metro, İETT ücretsiz mi?
BUGÜN TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? (1 OCAK 2023)
Cumhurbaşkanı kararına göre, Marmaray, Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) seferleri 1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek.
İETT'den yapılan açıklamaya göre; ''2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları'nda ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır.''
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- Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? 1 Ocak 2023 Pazar günü Marmaray, metrobüs, metro, İETT ücretsiz mi?
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