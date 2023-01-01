Bugün İstanbul’da toplu taşıma bedava mı? 1 Ocak 2023 Pazar günü Marmaray, metrobüs, metro, İETT ücretsiz mi?

İETT'den yapılan açıklamaya göre; ''2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları'nda ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır.''