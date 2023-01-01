Polisleri çileden çıkardı! Alkolmetreyi üflemeyi reddetti 5 bin lira cezayı yedi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü Pınar D.'ye (30), alkol testini reddetmekten 5 bin 96 TL cezai işlem uygulandı ayrıca 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde İnegöl genelinde sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, şüphelendikleri 81 ACL 524 plakalı otomobili, Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde durdurdu. Sürücü Pınar D.'nin alkollü olduğundan şüphelenen polis, alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreye üflemeyi reddeden Pınar D. "Bronşiti olan bir insanım. Üflemeyi bilmiyorum, ilk defa alkol muayenesine geldim" dedi.
'SENİN ÜSTÜN JANDARMA DEĞİL Mİ'
Ekiplerin alkol testinin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösterdiği Pınar D., alkolmetreye üfleyemeyince polislere tepki gösterdi. Tartışmaya sürücünün yanında bulunan erkek arkadaşı da dahil oldu.
Ekiplerin üzerine yürüyen çift, güçlükle sakinleştirildi. Bu sırada Pınar D., "Ben de şu an buraya jandarmayı çağırıyorum. Sen polissen senin üstün jandarma değil mi?" dedi. Pınar D.'ye, alkol testini reddetmekten 5 bin 96 TL cezai işlem uygulandı ayrıca 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.
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