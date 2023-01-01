Polisleri çileden çıkardı! Alkolmetreyi üflemeyi reddetti 5 bin lira cezayı yedi

Ekiplerin üzerine yürüyen çift, güçlükle sakinleştirildi. Bu sırada Pınar D., "Ben de şu an buraya jandarmayı çağırıyorum. Sen polissen senin üstün jandarma değil mi?" dedi. Pınar D.'ye, alkol testini reddetmekten 5 bin 96 TL cezai işlem uygulandı ayrıca 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

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