Yılbaşı kutlamak günah mı, haram mı? Yılbaşı ağacı almak ve süslemek caiz mi? Diyanet ’yeni yıl kutlaması’ açıklaması

Yılbaşı kutlamak günah mı? 2022'ye veda etmemize saatler kaldı. Yeni yılı büyük umutlarla bekleyen vatandaşlar, yılbaşı kutlamaları hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yılbaşı kutlamaları hakkında detaylar paylaşıldı. Peki, yılbaşı kutlamak günah mı, haram mı? Yılbaşı ağacı almak ve süslemek caiz mi? İşte ayrıntılar...

YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Yılbaşı kutlamak günah mı?" sorusuna yönelik yaptığı açıklama şu şekilde: