Yılbaşı kutlamak günah mı, haram mı? Yılbaşı ağacı almak ve süslemek caiz mi? Diyanet 'yeni yıl kutlaması' açıklaması
2023'e girmemize saatler kala, yılbaşı kutlamaları hakkında bazı sorular gündeme geldi. Yeni yıl kutlaması yapmak isteyen vatandaşlar, "yılbaşı kutlamak günah mı?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise yılbaşı kutlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, yılbaşı kutlamak günah mı, haram mı? Yılbaşı ağacı almak ve süslemek caiz mi? İşte haberin detayları...
Yılbaşı kutlamak günah mı? 2022'ye veda etmemize saatler kaldı. Yeni yılı büyük umutlarla bekleyen vatandaşlar, yılbaşı kutlamaları hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yılbaşı kutlamaları hakkında detaylar paylaşıldı. Peki, yılbaşı kutlamak günah mı, haram mı? Yılbaşı ağacı almak ve süslemek caiz mi? İşte ayrıntılar...
YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Yılbaşı kutlamak günah mı?" sorusuna yönelik yaptığı açıklama şu şekilde:
Hz. İsa'nın doğum tarihinin 1 Ocak olduğu kesin olmamakla birlikte, Hristiyan âlemi yılbaşı gecesini Hz. İsa'nın doğum yıldönümü olduğu mülâhaza ve inancıyla kutlarlar; o gece için özel yemekler ve eğlenceler yaparlar, çocukları için önceden alıp hazırladıkları bazı hediyeleri efsanevî bir kişi olan Noel Baba'nın getirmiş olduğunu söyleyerek, çocuklarına verirler, onları buna inandırırlar.
YILBAŞI AĞACI SÜSLEMEK CAİZ Mİ?
Yılbaşında ağaç süsleme uygulaması Hristiyanlık ve pagan kültürü kökenli bir gelenektir. 'Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır.' (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde yasaklanmıştır.
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- Yılbaşı kutlamak günah mı, haram mı? Yılbaşı ağacı almak ve süslemek caiz mi? Diyanet 'yeni yıl kutlaması' açıklaması
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