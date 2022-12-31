İstanbul’da ölüm zinciri! Terzi dükkanında ürettiği sahte içki sonları oldu
İstanbul’da Mustafa Y.'ye ait terzi dükkanında kurulan alkol masası ölüm zincirine dönüştü. Aynı masada sahte alkolden içen bir grup arkadaş, farklı günlerde tek tek hayatını kaybetti. Hayatta kalan iki kişi de sahte alkolden görme yetilerini kaybederken çok sayıda kişi de komalık oldu. Emniyet'in kurduğu özel ekip, sahte alkolün izini sürdü ve Mustafa Y.'ye etil alkol sattığı öne sürülen Resul K'yi gözaltına aldı. İşte her satırı kan donduran olayın ayrıntıları...
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi, Atilla Sokak Numara 5'te bulunan terzi atölyesini işleten Mustafa Y., iddiaya göre ek gelir kaynağı olarak, atölyesinde alkol imal ederek 35-40 TL karşılığında satıyordu. 24 Ekim akşamı atölyede bir grup alkol almaya başladı. Bir grup ise, Gaziosmanpaşa'daki bir metruk evde alkol aldı. İlerleyen saatlerde kendi evlerine dağılan kişiler o akşamdan itibaren birer birer fenalaşmaya başladı.
ACI HABERİ VERDİ, KENDİSİ DE ÖLDÜ
İlk olarak, Gaziosmanpaşa'da ikamet eden Musta Y. hastanede öldü. Masada bulunan diğer isimler de sahte alkolün kana karışmasıyla birlikte tek tek hayatını kaybetmeye başladı. Kardeşinin ölüm haberiyle şok olan Kasım Y., acı haberi masada bulunan diğer arkadaşlarına verdi. Ancak ertesi sabah Kasım Y. de hastanede yaşamını yitirdi.
TABUTUN YANINDA FENALAŞTI, HAYATINI KAYBETTİ
Bir başka ölüm haberi de Mustafa Y.'nin cenaze töreninde yaşandı. Çok sevdikleri arkadaşlarının tabutuna omuz veren aynı gruptaki Tuncer A. saatler sonra fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Takip eden 3 gün içinde grupta bulunanlardan Esat F., Vedat B. de hayatını kaybetti, 2 kişinin ise gözleri tamamen görmez oldu.
ÖLÜM ZİNCİRİNİ ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ
Masadakiler kendi ikametlerinde hayatını kaybettiği için olay önce "münferit bir zehirlenme" vakası olarak algılandı. Ancak hastane polislerinin olayı rapor etmesi ardından, ölüm zincirinin gizemini çözmek için özel bir ekip kuruldu. Ölen Tuncer A.'nın evinden ve terzi dükkanında çok sayıda şişe ve alkol ele geçirildi. Ekipler, terzi atölyesinin çevresindeki kahvehane ve bilardo salonlarına müşteri kılığında girerek araştırma yaparken, terzi dükkanına ortak olarak aynı atölyeyi kullanan Bülent Ş.'nin ve sahte alkolle gözlerini kaybeden kişilerin ifadesini aldı.
"BİDONA SU KATIP ÇALKALIYORDU"
Gaziosmanpaşa Asayiş Büro'da ifade veren Bülent Ş., "Mustafa Y. ile 7-8 yıldır tanışıyoruz. 2 yıl önce dükkanlarımızı ortak hale getirdik. Benim kestiğim ürünleri dikip satıyordu. Bir süredir ek gelir olarak sahte alkol yapıp satıyordu. Dışardan bidonlarla aldığı etil ya da metil alkolün üzerine su katıp çalkalayıp ürettiği votkayı dükkana gelen çevresindekilere pet şişeler içinde 35-40 liraya satardı. Mustafa'nın alkolleri Resul K. diye birinden aldığını biliyorum" dediği öne sürüldü.
"TERZİ MUSTAFA'DAN ALDIK"
Birlikte alkol aldıkları kişiler tek tek hayatını kaybedince Bülent A., Sezgin Y. ve Mehmet Emin T. de hemen hastaneye koştu. Bir süre sonra 3'ü de fenalaştı ve komalık oldu. Bülent A., "Sezgin Y., Tuncer A. ve Kasım Y. ile birlikte metruk bir evde alkol aldık. Tuncer'in vefat ettiğini öğrenince hastaneye koştum. Alkolleri pet şişesinin içinde terzi Mustafa'dan almıştık" dedi.
Sabah'ın haberine göre, aynı şekilde hastanede entübe halde olan Sezgin Y.'nin de ifadesine başvuran polis ekipleri oradan da sahte alkolün kaynağının terzi Mustafa'ya gittiğini öğrendi. Arkadaşlarının ölümü öğrenince tedbir amaçlı hastaneye geldiğini aktardı.
TEDARİKÇİ TUTUKLANDI
Kurulan özel ekibin yürüttüğü soruşturma kapsamında polis, alınan ifadelere göre Mustafa Y.'nin sahte alkol tedarik ederek atölyesinde sattığı, son dönemde ise sahte alkolü temin ettiği tedarikçiyi değiştirdiği belirlendi. Zehirlenmeye neden olan sahte alkolün, Resul K.'den temin edildiği belirlenirken, Resul K.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği konuyla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.
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