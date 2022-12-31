İstanbul’da ölüm zinciri! Terzi dükkanında ürettiği sahte içki sonları oldu

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi, Atilla Sokak Numara 5'te bulunan terzi atölyesini işleten Mustafa Y., iddiaya göre ek gelir kaynağı olarak, atölyesinde alkol imal ederek 35-40 TL karşılığında satıyordu. 24 Ekim akşamı atölyede bir grup alkol almaya başladı. Bir grup ise, Gaziosmanpaşa'daki bir metruk evde alkol aldı. İlerleyen saatlerde kendi evlerine dağılan kişiler o akşamdan itibaren birer birer fenalaşmaya başladı.

ACI HABERİ VERDİ, KENDİSİ DE ÖLDÜ

İlk olarak, Gaziosmanpaşa'da ikamet eden Musta Y. hastanede öldü. Masada bulunan diğer isimler de sahte alkolün kana karışmasıyla birlikte tek tek hayatını kaybetmeye başladı. Kardeşinin ölüm haberiyle şok olan Kasım Y., acı haberi masada bulunan diğer arkadaşlarına verdi. Ancak ertesi sabah Kasım Y. de hastanede yaşamını yitirdi.