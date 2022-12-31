31 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da silahlı kavga: 2 kişi öldü

Malatya'da silahlı kavga: 2 kişi öldü

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 31.12.2022
ABONE OL
Malatya’da silahlı kavga: 2 kişi öldü

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde Ahmet Şahin (21), Kemal Aksüt (23) ile M.T. (21) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla ateş açılması sonucu yaralanan Ahmet Şahin ile Kemal Aksüt, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler M.T. ile A.Ş. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA