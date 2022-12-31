Malatya'da silahlı kavga: 2 kişi öldü
YAŞAM AA
Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde Ahmet Şahin (21), Kemal Aksüt (23) ile M.T. (21) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Silahla ateş açılması sonucu yaralanan Ahmet Şahin ile Kemal Aksüt, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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