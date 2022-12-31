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Ankara'da kafede silahlı kavga: 3 ölü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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Ankara’da kafede silahlı kavga: 3 ölü

Ankara'ya bağlı Mamak ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Mamak ilçesinde İmam Alim Sultan Caddesi'nde bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Karşılıklı silahların ateşlendiği olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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