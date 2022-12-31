İzmir'de polis ekipleri alarmda! Sahte içkiler ele geçirildi
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kentte bulunan eğlence merkezlerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, 14 mekanda sahte içki ele geçirildi. Öte yandan, 17 şüpheliye adli işlem uygulanırken, 1 şüpheli de tutuklandı.
İzmir'de yılbaşında sahte içkiden kaynaklı zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Buca, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçesinde bulunan 214 eğlence merkezi didik didik arandı. 75 ekip ve 280 personel ile gerçekleştirilen denetimler kapsamında, daha önceden sahte içki satışı yapıldığı tespit edilen 14 eğlence merkezinde arama yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 354 şişe sahte içki, 77 litre pet şişe ve damacanalarda sahte içki, 175 litre sahte etil alkol, 3 bin 703 sahte etil alkol bidon etiketi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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