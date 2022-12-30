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Yılbaşı bilet satışı ne zaman, saat kaçta biter 2023? Yılbaşı bileti marketlerde satılıyor mu?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2022
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Yılbaşı bilet satışı ne zaman, saat kaçta biter 2023? Yılbaşı bileti marketlerde satılıyor mu?

Yılbaşı bilet satışı ne zaman, saat kaçta biter 2023? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl tamamı dağıtım garantili olan büyük ikramiye için şansını denemek isteyenler, biletlerini almaya başladı. Henüz bilet almayanlar ise satışların saat kaça kadar süreceğini merak ediyor. Peki, yılbaşı bilet satışı ne zaman, saat kaçta biter 2023? Yılbaşı bileti marketlerde satılıyor mu?

Yılbaşı bilet satışı ne zaman, saat kaçta biter 2023? Yılbaşı bileti marketlerde satılıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olacak. Peki, Yılbaşı bilet satışı ne zaman, saat kaçta biter 2023? Yılbaşı bileti marketlerde satılıyor mu?

MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Biletler 31 Aralık günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra online olarak satışta olacak.

Yılbaşı biletleri, gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabiliyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Yılbaşı Özel Çekilişi büyük Ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş 31 Aralık akşamı saat 23.15'te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tüm çekilişler noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek.

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