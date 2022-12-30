Yılbaşı bilet satışı ne zaman, saat kaçta biter 2023? Yılbaşı bileti marketlerde satılıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olacak. Peki, Yılbaşı bilet satışı ne zaman, saat kaçta biter 2023? Yılbaşı bileti marketlerde satılıyor mu?