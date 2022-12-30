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İstanbul’da şoke eden olay! Cezaevinden çıktı AVM bahçesinde ölü bulundu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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İstanbul’da şoke eden olay! Cezaevinden çıktı AVM bahçesinde ölü bulundu

İstanbul’da bir kişi AVM’nin bahçesinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada kişinin cezaevinden geçen günlerde yeni çıkan 54 yaşındaki A.A.Ö. olduğu tespit edildi. A.A.Ö'nün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

İstanbul'da yaşanan olay, Bahçelievler'de bulunan bir AVM'nin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre sabah AVM güvenliği bahçede bir kişinin oturur vaziyette saatlerce beklediğini gördü.

Yanlarına gittiklerinde kişinin hareket etmediğini gören güvenlik görevlileri polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı çalışmada kişinin üzerinden cezaevi kimliğinin olduğunu gördü.

Kimliğe bakıldığında geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan 54 yaşındaki A.A.Ö., olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından cenaze adli tıp kurumuna gönderildi. A.A.Ö'nün kesin ölümü yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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