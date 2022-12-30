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Liseli genci darp edip kayıt altına almışlardı! Görüntüleri çeken öğrenci saldırıya uğradı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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Liseli genci darp edip kayıt altına almışlardı! Görüntüleri çeken öğrenci saldırıya uğradı

Zonguldak'ta bir lisede sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynatmaya çalışan 4 öğrenci adliyeye sevk edilmiş ve savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Yaşanan son gelişmelere göre, N.G.’nin darbedildiği anları cep telefonu ile kaydeden liseli genç sokak ortasında saldırıya uğradı. Feci şekilde dövülen gencin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımlarda olaya karışan diğer öğrencilerin de tehdit edildiği görüldü.

Olay, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lisede çekilen görüntülerde 11'inci sınıf öğrencisi N.G.'nin sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildiği görüldü. N.G.'ye tekme ve tokat atanlar, başını ardı ardına tahtaya vurdu. Öğrenciler, arkadaşlarına zorla şınav çektirmeye çalıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından N.G.'nin ailesi şikayetçi olurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okul idaresi olaya karıştığı iddia edilen 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verirken disiplin soruşturması sürüyor. Ayrıca olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 öğrenci, Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde N.G. isimli öğrencinin arkadaşları tarafından darbedilmesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zonguldak Ereğli'deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit'te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız 'her türlü şiddete sıfır tolerans' anlayışıyla süreci hassasiyetle yakından takip etmektedir."

ÖĞRENCİLER SERBEST

Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde N.G.'nin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 öğrenci, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN ÖĞRENCİ SOKAKTA SALDIRIYA UĞRADI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 11'inci sınıf öğrencisi N.G.'nin darbedildiği anları cep telefonu ile kaydeden liseli genç sokak ortasında saldırıya uğradı. Feci şekilde dövülen gencin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımlarda olaya karışan diğer öğrencilerin de tehdit edildiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekme tokat dövüp dalga geçtiler TEKME TOKAT DÖVÜP DALGA GEÇTİLER

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