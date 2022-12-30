Liseli genci darp edip kayıt altına almışlardı! Görüntüleri çeken öğrenci saldırıya uğradı
Zonguldak'ta bir lisede sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynatmaya çalışan 4 öğrenci adliyeye sevk edilmiş ve savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Yaşanan son gelişmelere göre, N.G.’nin darbedildiği anları cep telefonu ile kaydeden liseli genç sokak ortasında saldırıya uğradı. Feci şekilde dövülen gencin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımlarda olaya karışan diğer öğrencilerin de tehdit edildiği görüldü.
Olay, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lisede çekilen görüntülerde 11'inci sınıf öğrencisi N.G.'nin sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildiği görüldü. N.G.'ye tekme ve tokat atanlar, başını ardı ardına tahtaya vurdu. Öğrenciler, arkadaşlarına zorla şınav çektirmeye çalıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından N.G.'nin ailesi şikayetçi olurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Okul idaresi olaya karıştığı iddia edilen 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verirken disiplin soruşturması sürüyor. Ayrıca olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 öğrenci, Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde N.G. isimli öğrencinin arkadaşları tarafından darbedilmesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Zonguldak Ereğli'deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit'te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız 'her türlü şiddete sıfır tolerans' anlayışıyla süreci hassasiyetle yakından takip etmektedir."
ÖĞRENCİLER SERBEST
Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde N.G.'nin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 öğrenci, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN ÖĞRENCİ SOKAKTA SALDIRIYA UĞRADI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 11'inci sınıf öğrencisi N.G.'nin darbedildiği anları cep telefonu ile kaydeden liseli genç sokak ortasında saldırıya uğradı. Feci şekilde dövülen gencin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımlarda olaya karışan diğer öğrencilerin de tehdit edildiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık toplu ödeme paraları ne zaman, hangi gün yatacak? TC kimlik numarasına göre...
- Bugünkü Cuma hutbesi: Diyanet 30 Aralık 2022 Cuma hutbesi konusu nedir? Hutbe Arapça ve Türkçe tam metni...
- EPDK doğalgaz indirimi son dakika: İstanbul'da doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak? Faturaya nasıl yansıyacak?
- Sağlık Bakanlığı 2. alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı ikinci alım olacak mı, var mı?
- Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Sağlık Bakanlığı 29 bin promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?
- Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Nur Sürer Camdaki Kız dizisinden ayrılacak mı?
- Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? MPİ 2023 çekiliş detayları açıklandı mı?
- Merkür retrosunun burçlara etkisi! Aralık ayı retrosu hangi burçları etkileyecek? Aşk, para, mutluluk, piyango sıralandı! Oğlak, Koç, Aslan, Yengeç...
- Emekli 3 Ocak 2023 zammı su yüzüne çıktı! SSK'lıya 5.667, Bağkur'luya 4.200 TL MAAŞ! +15 refah payı puanı, enflasyon ve kümülatif artış...
- Evde bakım maaşı yılbaşından önce yatar mı? Ocak ayı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023?
- 2001-2002-2003-2004 sigorta girişliler ne zaman emekli olacak? EYT prim gün sayısı nereden, nasıl hesaplanır?
- EYT'de staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık süreleri EYT kapsamına dahil edilecek mi?