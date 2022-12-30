Bugünkü Cuma hutbesi: Diyanet 30 Aralık 2022 Cuma hutbesi konusu nedir? Hutbe Arapça ve Türkçe tam metni...
30 Aralık Cuma hutbesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 yılının son hutbesi olan 30 Aralık hutbesinin konusu belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasında yayımlanan hutbe, Arapça ve Türkçe tam metin olarak erişime açıldı. Yurt genelinde tüm camilerde okunacak olan Cuma hutbesi hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Diyanet 30 Aralık 2022 Cuma hutbesi konusu nedir? İşte bugünkü Cuma hutbesi tam metni...
30 Aralık Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma namazının farzlarından olan hutbe, yurt genelinde tüm camilerde okunacak. Cuma hutbesinin içeriğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden bugünkü hutbenin konusunu araştırmaya başladı. Diyanet'in resmi internet adresinden yayımlanan 30 Aralık Cuma hutbesi tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
CUMA HUTBESİ KONUSU (30 ARALIK 2022)
"HAYATIN TEKRARI YOK"
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı; hâlbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çeviriyorlar."
Okuduğum hadis-i şerifte de Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Dünyada, bir garip yahut bir yolcu gibi ol!"
Aziz Müminler!
Hayat, akıp giden su gibidir. Ezanla başlayıp salâyla biten ömür, önce yeşeren sonra da sararıp dökülen yaprak misalidir. Doğumun neşesi kadar, ölümün hüznü de hakikattir ve bütün yaratılmışlar için bir süre takdir edilmiştir. Aldığımız her nefeste o büyük güne biraz daha yaklaşıyoruz. Günlerimiz, aylarımız ve yıllarımız birer birer geride kalıyor. Her düşen takvim yaprağıyla ömür sermayemiz tükenip gidiyor.
Aziz Müminler!
Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّع۪يمِ "Nihayet o gün, bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz." Evet! Rabbimizin bize emanet ettiği ömrümüzün bir hesabı var. Sayılı nefeslerimizin, sıhhatimizin, dünya nimetlerinin ayrı ayrı suali var. Bütün yaptıklarımızı belgeleyecek bir amel defteri, kurulacak şaşmaz bir terazi, hakikati dosdoğru beyan edecek şahitler var. İşte o gün, zerre miktarı işlenen hayır da şer de karşılığını mutlaka bulacaktır. Hiç kimseye zulmedilmeyecek, herkese hak ettiği tam olarak verilecektir.
Değerli Müminler!
Ömrümüzden bir yılı daha geride bırakıyoruz. Vakit, hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekme, yaptıklarımız mizana yani tartıya girmeden amellerimizi gözden geçirme vaktidir. Rabbimizin يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَۜ "O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir." ikazına uyup geride ne bıraktığımızı ve gelecekte ne yapacağımızı muhasebe etme vaktidir. Vakit, dünyevileşme, israf, bencillik ve sınırsız tüketim arzusuna gem vurma vaktidir. Yolumuzu doğrultma, yönümüzü bulma vaktidir. Vakit, vicdan mahkememizi kurup, hakikat aynasında kendimizi görme vaktidir. Bizi ebedi kurtuluşa erdirecek salih amelleri ömrümüze katma vaktidir. Hâsılı vakit hayatımızı Kur'an ve sünnet ölçüsünde yeniden tefekkür etme vaktidir.
Aziz Müslümanlar!
Dünya bir imtihan yurdudur ve hayatın tekrarı da yoktur. Cenâb-ı Hak bizleri yapıp ettiklerimizden ve imkânımız olduğu halde ihmal edip terk ettiklerimizden hesaba çekecektir. Öyleyse vakit geçmeden, can boğaza gelip dayanmadan, kendimizle yüzleşelim.
اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰىٓ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ "O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder." buyuran Rabbimize kulak verip, ahiret için hazırlık yapalım. Allah'ın bizi her an gördüğü ve bizimle beraber olduğu bilinciyle iyilikte ve hayırda yarışalım. Her türlü haramdan, kötülükten, kul hakkından kaçınalım. Hata ve günahlarımızdan nedamet duyup tövbe ve istiğfar ile Rahmân'ın engin merhametine sığınalım. Kur'an ve sünnet, iman ve ibadet, salih amel ve güzel ahlak bir ömür hayatımıza yön versin.
Hutbemi bir ayet-i kerime mealiyle bitiriyorum: "Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes kıyamet için ne hazırladığına baksın! Allah'a karşı gelmekten sakının; şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden hakkıyla haberdardır."
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