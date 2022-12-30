İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Çaldığı montun cebindeki anahtarı farkeden şüpheli otomobili de çaldı
İstanbul’da bir kişi şantiye alanına girerek inşaat ustasının montu çaldı. Üzerine giydiği montla inşaattan ayrılan şüpheli, yaklaşık 10 dakika sonra montun cebindeki otomobil anahtarını fark edince inşaatın bulunduğu sokağa geri döndü. Şüpheli, anahtarla otomobili çalıştırıp, olay yerinden uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 20 gün önce aracını aldığını anlatan inşaat ustası Murat Karakuzu, “Hırsız, 10 yıllık birikimimi, sermayemi alıp, götürdü. Yaşadığımız bu olay ailemin de psikolojisini bozdu” dedi.
İstanbul'da yaşanan olay Sultangazi ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde, 24 Aralık Cumartesi günü saat 16.00 sularında meydana geldi. Şantiyeye gelen bir şüpheli, inşaat çalışanlarının günlük giysilerinin bulunduğu kata yöneldi.
Şüpheli, inşaat ustası Murat Karakuzu'ya ait montu üzerine giyip, yeğenine ait pantolondan da 300 lira alarak oradan uzaklaştı. Yaklaşık 10 dakika sonra montun iç cebindeki otomobil anahtarını fark eden şüpheli, inşaatın bulunduğu sokağa geri geldi. Sokağın başında bir süre oyalanan kişi, anahtarı cebinden çıkarmadan kilit açma tuşuna bastı.
Kilidi açılan otomobilin yanına giden şüpheli, otomobili çalıştırıp olay yerinden uzaklaştı.
Otomobilinin yerinde olmadığını gören yeğeni, amcası Murat Karakuzu'ya haber verdi. Karakuzu, otomobilinin çalındığını anlayınca, montunun da yerinde olmadığını gördü. Karakuzu, polise ihbarda bulundu.
Karakuzu otomobilini 20 gün önce 500 bin liraya aldığını söyledi.
"10 YILLIK BİRİKİMİMİ, SERMAYEMİ ALIP, GÖTÜRDÜ"
Murat Karakuzu, "Ben bu inşaatın ince işçiliğini yapıyorum. Öğrenci olan yeğenim okul harçlığını çıkarmak için, gelip yanımda çalıştı. Biz inşaatın alt katında çalışırken, hırsız gündüz vakti inşaata giriyor. Bizim günlük kıyafetlerimizin bulunduğu odaya giriyor. Yeğenimin pantolon cebindeki 300 lirayı alıyor. Benim de montumu üzerine giyerek çıkıp, gidiyor. Montun cebinde aracımın anahtarı vardı. Anahtarı fark edince geri geliyor. Yeğenim gelip, araban gitti deyince hemen dışarı koştum ancak, yakalayamadım. Çevredeki kamera görüntülerini izleyince, montumu giydikten sonra çıkıp giden hırsızın 10 dakika sonra yavaş yavaş sokağa doğru geldiğini gördük. Montumda bulunan anahtarı çıkarmadan kilit açma düğmesine basıyor. Aracımın bu şekilde yerini tespit edince, yanına geliyor ve aracı alıp gidiyor" diye konuştu.
Birikmiş parasının ev almaya yetmeyince, biraz da borçlanarak yaklaşık 20 gün önce aracını aldığını anlatan Karakuzu, "Hırsız, 10 yıllık birikimimi, sermayemi alıp, götürdü. Yaşadığımız bu olay ailemin de psikolojisini bozdu" dedi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler de, Karakuzu'ya ait çaldığı montu üzerine giyen kişinin, olay yerine geri geldiği, bir süre sokağın başında beklediği ve daha sonra araca doğru yöneldiği görülüyor. Kısa bir süre sonra ise araçla uzaklaştığı kameraya yansıyor.
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