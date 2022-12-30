Antalya’da 112’ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti! "Kavanozun kapağını açmaya itfaiye gelebilir mi?"

"AYAKKABIM VURDU, AMBULANS BENİ EVE BIRAKSIN"

Asılsız ihbarların gerçekten ihtiyacı olan insanlara ulaşmakta zaman kaybına yol açtığına dikkati çeken Koçak, merkeze bu yıl gelen gereksiz çağrılardan şunları paylaştı:

"Kahvede arkadaşlarla taş diziyoruz, size çok önemli bir sorum var, ona göre karar vereceğim. Okeye döneyim mi dönmeyeyim mi?", "Ayakkabım vurdu, ambulans gelsin beni eve bıraksın", "Yüzüme botoks yaptırdım, Kovid aşısı botoksumu bozar mı?", "Panik atak hastasıyım, uçağımı kaçırmak istemiyorum. Ambulans beni havaalanına yetiştirebilir mi?", "Turşu kavanozunun kapağını açamadık, komşular da denedi açamadı. Acaba itfaiye gelebilir mi?", "Çocuğum konuşmayı yeni öğreniyor, çocuğumla biraz konuşup onu oyalar mısınız?", "Cins kedimi çiftleştirmek için aday arıyorum", "Esra Erol'un canlı yayınına bağlanmak istiyorum", "Kırmızı ışıkta yaya yolunda şınav çeken şahıs var', 'Yolda seccade serip namaza duran şahıs var."