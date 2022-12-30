İstanbul’da kamyonetle gelen hırsızlar evin bahçesindeki malzemeleri çaldı! O anlar kamerada

İstanbul'da yaşanan olay, Başakşehir ilçesine bağlı Güvercintepe mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kamyonetle sokaktan geçen biri çocuk, iki hırsız bir evin bahçesinin önünde durdu. Kamyonetten inmeyen hırsızlar bir süre bekleyip etrafı gözetledi. Daha sonra kimsenin olmadığını anlayıp bahçede bulunan malzemeleri alıp kamyonete koyduktan sonra gözden kayboldular.