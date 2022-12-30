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İstanbul’da kamyonetle gelen hırsızlar evin bahçesindeki malzemeleri çaldı! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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İstanbul’da kamyonetle gelen hırsızlar evin bahçesindeki malzemeleri çaldı! O anlar kamerada

İstanbul’da kamyonetle gelen hırsızlar bahçedeki malzemeleri çalarak kaçtı. Yaşananlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da yaşanan olay, Başakşehir ilçesine bağlı Güvercintepe mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kamyonetle sokaktan geçen biri çocuk, iki hırsız bir evin bahçesinin önünde durdu. Kamyonetten inmeyen hırsızlar bir süre bekleyip etrafı gözetledi. Daha sonra kimsenin olmadığını anlayıp bahçede bulunan malzemeleri alıp kamyonete koyduktan sonra gözden kayboldular.

Yaşananlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların kamyonetle bir bahçeli evin önünde durdukları ardından malzemeleri kamyonete yükledikleri görüldü.

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