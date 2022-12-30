Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Emine Erdoğan'ın "Filistin standartları" ve "Operasyon başlıyor" karelerine verdiği oylar dikkat çekti.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Emine Erdoğan, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Emine Erdoğan, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Filistin standartları", Mustafa Çiftçi'nin "Operasyon başlıyor", Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu", Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu" ve Ali Atmaca'nın "Ekmek teknesi" isimli karelerine oy verdi.
Sporda, Salih Zeki Fazlıoğlu'nun Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Faslı oyuncular ve teknik heyetin "Şükür Secdesi", Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" ve Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" başlıklı fotoğraflarını seçen Emine Erdoğan, çevre-yaşam kategorisinde ise Mesut Varol'un "Beslenme saati", Pavel Pavlov'un çektiği "Kırmışlar kalbini", Muhammed Shajahan'ın "Bangladeş'te hasat zamanı", Şebnem Coşkun'un "Organik plastik" ve "Gün ışığı ağları", Bestami Bodruk'un "Masalcı Nine ve Muciddin Amca", Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri", Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", İsmail Kaplan'ın "alacakaranlık ritüeli" ve Aytaç Ünal'ın "Ölüm kalım anı" fotoğraflarını oyladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASIL ve YEDEK aday sorgulama: iscisonuc.saglik.gov.tr 11.317 işçi alımı kura sonuçları TAM LİSTE!
- 1.680 sözleşmeli astsubay alımı ilanı: 2023 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı şartları ve başvuru tarihleri
- Milyonlar dikkat! EYT emeklilik başvurusu başladı mı? SGK EYT emekli aylığı bağlama başvurusu ne zaman başlayacak?
- SGK yarın açık mı? 31 Aralık Cumartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu çalışacak mı? SGK saat kaçta açılacak, kapanacak?
- EYT'de borçlanma yapacaklar için KRİTİK GÜN! 2022 bitmeden yapanlar kazançlı çıkacak! Asgari ücret zammı ile...
- KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık toplu ödeme paraları ne zaman, hangi gün yatacak? TC kimlik numarasına göre...
- Bugünkü Cuma hutbesi: Diyanet 30 Aralık 2022 Cuma hutbesi konusu nedir? Hutbe Arapça ve Türkçe tam metni...
- EPDK doğalgaz indirimi son dakika: İstanbul'da doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak? Faturaya nasıl yansıyacak?
- Sağlık Bakanlığı 2. alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı ikinci alım olacak mı, var mı?
- Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Sağlık Bakanlığı 29 bin promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?
- Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Nur Sürer Camdaki Kız dizisinden ayrılacak mı?
- Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? MPİ 2023 çekiliş detayları açıklandı mı?