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Yılbaşı resmi tatil ne zaman? 31 Aralık resmi tatil mi? Cumartesi günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2022
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Yılbaşı resmi tatil ne zaman? 31 Aralık resmi tatil mi? Cumartesi günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak?

Yeni yılın gelmesiyle birlikte gözler yılbaşı tatiline çevrildi. Yılbaşı resmi tatilinin hangi güne denk geldiğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Yılbaşı tatii için plan yapmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, yılbaşı resmi tatil ne zaman? 31 Aralık resmi tatil mi? Cumartesi günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? İşte cevaplar...

Yılbaşı resmi tatil ne zaman? 2022'ye veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, yılbaşı tatili için hazırlıklara başladı. Yeni yıla merhaba dememize kısa süre kala gözler yılbaşı tatilinin başlayacağı tarihe çevrildi. Yılbaşı resmi tatili hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yılbaşı resmi tatil ne zaman? 31 Aralık resmi tatil mi? Cumartesi günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? İşte haberin detayları...

YILBAŞI RESMİ TATİL NE ZAMAN?

Yılbaşı resmi tatili 01 Ocak'tır. Bu sene yılbaşı resmi tatili 01 Ocak Pazar gününe denk geliyor. 31 Aralık resmi tatil değildir ve normal mesai devam edecektir.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar (1 gün tatil)

Ramazan Bayramı: 21 Nisan Cuma - 23 Nisan Pazar (3 gün tatil)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar (1 gün tatil)

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi (1 gün tatil)

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma (1 gün tatil)

Kurban Bayramı: 28 Haziran Çarşamba - 01 Temmuz Cumartesi (4,5 gün tatil)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi (1 gün tatil)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba (1 gün tatil)

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar (1 gün tatil)

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2023 yılında Ramazan Bayramı, 21 Nisan Cuma günü başlayıp, 23 Nisan Pazar günü sona erecek. Yarım gün resmi tatil olan arefe günü de 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü tatili ile birlikte Ramazan Bayramı tatili resmi olarak 3,5 gün yapılacak.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan resmi tatili ile Ramazan Bayramı'nın son günü denk geliyor.

1 MAYIS TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2023 yılında 1 Mayıs resmi tatili, pazartesi gününe denk geliyor ve hafta sonu ile birlikte 3 günlük tatil yapma fırsat sunuyor.

19 MAYIS TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

19 Mayıs tatili 2023 yılında cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs'ta hafta sonu ile birleştirildiğinde 3 günlük tatil yapma fırsatı sunacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN

2023 yılında Kurban Bayramı, 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Arefe günü ile birlikte Kurban Bayramı'nda 4,5 günlük bir resmi tatil olacak.

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