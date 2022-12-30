Yılbaşı resmi tatil ne zaman? 31 Aralık resmi tatil mi? Cumartesi günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak?
YAŞAM ahaber.com.tr
Yeni yılın gelmesiyle birlikte gözler yılbaşı tatiline çevrildi. Yılbaşı resmi tatilinin hangi güne denk geldiğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Yılbaşı tatii için plan yapmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, yılbaşı resmi tatil ne zaman? 31 Aralık resmi tatil mi? Cumartesi günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? İşte cevaplar...
Yılbaşı resmi tatil ne zaman? 2022'ye veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, yılbaşı tatili için hazırlıklara başladı. Yeni yıla merhaba dememize kısa süre kala gözler yılbaşı tatilinin başlayacağı tarihe çevrildi. Yılbaşı resmi tatili hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yılbaşı resmi tatil ne zaman? 31 Aralık resmi tatil mi? Cumartesi günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? İşte haberin detayları...
YILBAŞI RESMİ TATİL NE ZAMAN?
Yılbaşı resmi tatili 01 Ocak'tır. Bu sene yılbaşı resmi tatili 01 Ocak Pazar gününe denk geliyor. 31 Aralık resmi tatil değildir ve normal mesai devam edecektir.
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