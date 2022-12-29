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Mersin'de feci olay! Araçtan inerken bayılıp, başını çelik bariyere çarparak öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2022
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Mersin’de feci olay! Araçtan inerken bayılıp, başını çelik bariyere çarparak öldü

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan kamyon sürücüsü Aydın Karataş, yol kenarına park ettiği aracından inerken bilincini kaybedip, başını çelik bariyere çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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