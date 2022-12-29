Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda yok yok! Başkan Şadi Yazıcı: Burası bir parktan daha fazlası

"FİLMLERDE BİLE ZOR BULUNUR"

Şelale Eğitim Parkı'nı anlatan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Biz buraya Şelale Eğitim Parkı adını verdik. Ama burası bir parktan daha fazlası. Doğayı, hayatı teknolojiyle bu denli buluşturan bir park bir hayaldi. Biz bu hayali gerçekleştirdik. Bilim ve teknolojinin hayata bu kadar dahil olduğu bir park fikri filmlerde bile zor bulunur." cümlelerine yer verdi.

TUZLA BELEDİYESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ

Türkiye'de yerel yönetimler tarafından kurulan tek Teknoloji Merkezi Şelale Park'ta hizmet veriyor.

KOSGEB iş birliği ile kurulan merkezde çağın gerektirdiği inovatif fikirler dünyaya açılma fırsatı buluyor. Tuzla Belediyesi TEKMER'in altyapısı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile birlikte geliştiriliyor. Biyoteknoloji, yazılım, kimya ve yapay zeka konularında geliştirilen yeni fikirler burada hayat ve destek buluyor. TEKMER'de 'Benim bir fikrim var' diyen gençler, risk sermayesi olan yatırımcılar ile buluşup dünyaya açılıyor. Başkan Yazıcı; "Burası büyük fikirler limanı, buradan büyük okyanuslara büyük gemiler açılacak. İlk 10 yıl için hedefimiz 5 unicorn" ifadeleriyle anlatıyor merkezi.