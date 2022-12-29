Sirkeyi temizlikte kullananlar kötü haber! İşte sirkenin zararları
Sirke kadınların temizlikte sıkça kullandığı bir yan ürün olarak bilinmekte. Ancak sirkenin yararları kadar zararları da var. Peki, sirkeyi nerelerde kullanmalı nerelerde kullanmamalı? İşte sirkeyle asla temizlik yapılmaması gereken eşyalar…
Özellikle kadınların temizlikte sıklıkla tercih ettiği sirke ile temizlik yapılmaması gereken bazı yerler bulunmakta. Bu eşyaları sirkeyle temizlemek büyük zarar vermektedir.
SİRKENİN YARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Sirke dünyadaki en iyi temizlik ürünlerinden ve hem doğal hem de etkili. Gereksiz kimyasallar yerine çok sayıda ev hanımı sirke kullanmaktadır.
Sirke en inatçı lekeleri bile çıkarma konusunda etkilidir.
Fakat sirkeyle temizlik yaparken dikkatli olmamız gerekiyor. Uzmanlar bazı eşyaların sirkeyle temizlenmesi durumunda zarar gördüğünü belirtiyorlar. Bugüne kadar sizlerde dikkat etmemiş olabilirsiniz.
Şimdi sizlerle sirkeyle asla temizlememeniz gereken eşyalar hakkında derlediğimiz içeriğimizi paylaşmak istiyoruz.
SİRKEYLE SAKIN BUNLARI YAPMAYIN! BULAŞIK MAKİNENİZE ZARAR VEREBİLİR
Yaygın bir inanışta bulaşık makinesine sirke konulduğunda bulaşıkları daha iyi yıkadığı. Oysa buda tehlikeli bir alışkanlık. CR'yi test eden kişiler, sirkenin su tabakasını kaldırıp kaldıramayacağını görmek için bulaşık makinesi laboratuvarımızda denedi.
CR'deki bulaşık makinesi laboratuvarı başkanı Larry Ciufo, "Hiçbir şey yapmadı" diyor. "O zamanlar belki hiç yoktan iyiydi ama bugün gerçekten işe yarayan özel formüllü bulaşık makinesi temizleyicileri var." Özetle sirkeyi bulaşık makinesinde kullanmak bulaşık makinesine de zarar verecektir. Sirke, su lekelerinden kurtulmada etkisizdir ve bazı bulaşık makinesi üreticileri, asetik asidin cihazdaki kauçuk parçaları yiyip bitirebileceği konusunda uyarmaktadır.
ÜTÜDEN UZAK TUTUN
Ütünüzün tankına sirke eklemeyin; Cihazın içine kalıcı olarak zarar verebilirsiniz. Asit astarı yiyip bitirir ve metal parçalar zarar görür. Sirkenin ütüye faydası olduğunu söyleyen birileri varsa bilin ki sizi yanlış yönlendiriyor.
MUTFAK TEZGAHINA KULLANMAYIN
Taş tezgahlarınızın güzel görünmesini istiyorsanız sirkeden uzak durmalısınız. Asit, mermer ve kireçtaşı gibi doğal taşları aşındırır ve matlaştırır. Mutfak tezgahınıza da sirke zarar verebilir.
EKRANLARDAN UZAK TUTUN
Doğru oranda su ile karıştırıldığında sirke, pencereleri iz bırakmadan bırakmak için harika olabilir. Ama asla bilgisayarınızda, akıllı telefonunuzda, tabletinizde veya TV'nizde kullanmak bu aletlere zarar verebilir. Akıllı telefon üreticileri ekranın eriyebileceği konusunda uyarıyorlar. Televizyonunuzda da kalıcı lekelerin kalmasına yol açabilirsiniz.
KÜÇÜK EV ALETLERİNDE DE KULLANMAYIN
Karıştırıcılar, kahve makineleri ve ekmek kızartma makineleri gibi çoğu küçük mutfak aletindeki plastik ve cam yüzeyler sirke ile temizlenebilir, ancak sirkenin aşındırabileceği kauçuk parçalardan veya metallerden kaçınmalısınız. Buna paslanmaz çelik dahildir. Farklı kalitelerde paslanmaz çelikler. Düşük kaliteli olanlar genellikle küçük cihazlar için kullanılır ve asitle tetiklenebilecek paslanmaya karşı daha az dirençlidir.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNE ZARAR VERİYOR
Bazı kaynaklarda çamaşır makinesinde sirke kullanılması öneriliyor. Oysa buda tehlikeli bir alışkanlık. Çamaşır makinesinde kullanacağınız sirke makineye zarar verebilir.
Sirke bazen yumuşatıcı olarak veya çamaşırlardaki leke ve kokuları gidermek için kullanılır. Ancak bulaşık makinelerinde olduğu gibi bazı çamaşır makinelerinde de lastik contalara ve hortumlara sızıntı yapma noktasına kadar zarar verebilir. Sürekli kullanımda sirke hortumları kelimenin tam anlamıyla eritebilir, sızıntılara ve dolayısıyla muhtemelen evde her türlü ek hasara neden olabilir. Özellikle önden yüklemeli yıkayıcılar sirke ile ilgili hasarlara karşı oldukça hassastır.
Görüldüğü gibi sirke kullanmak çoğu zaman mantıklı olsa da bazı eşyalar için mantıklı değil. Sirkenin zararlı etkilerinden kurtulmak için bu eşyalarda kesinlikle sirke kullanmayın. Kulaktan dolma bilgilerle hareket ederek eşyalarınıza zarar verebilirsiniz.
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