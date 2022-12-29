Sirkeyi temizlikte kullananlar kötü haber! İşte sirkenin zararları

SİRKEYLE SAKIN BUNLARI YAPMAYIN! BULAŞIK MAKİNENİZE ZARAR VEREBİLİR

Yaygın bir inanışta bulaşık makinesine sirke konulduğunda bulaşıkları daha iyi yıkadığı. Oysa buda tehlikeli bir alışkanlık. CR'yi test eden kişiler, sirkenin su tabakasını kaldırıp kaldıramayacağını görmek için bulaşık makinesi laboratuvarımızda denedi.

CR'deki bulaşık makinesi laboratuvarı başkanı Larry Ciufo, "Hiçbir şey yapmadı" diyor. "O zamanlar belki hiç yoktan iyiydi ama bugün gerçekten işe yarayan özel formüllü bulaşık makinesi temizleyicileri var." Özetle sirkeyi bulaşık makinesinde kullanmak bulaşık makinesine de zarar verecektir. Sirke, su lekelerinden kurtulmada etkisizdir ve bazı bulaşık makinesi üreticileri, asetik asidin cihazdaki kauçuk parçaları yiyip bitirebileceği konusunda uyarmaktadır.