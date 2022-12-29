Konya’da inşaatta elini demir kesme makinesine kaptırdı! Kopan el parmağı yerine ayak parmağı nakledildi
Konya’da bir kişi inşaatta elini demir kesme makinesine kaptırdı. Sağ elinin başparmağı kopan Yunus Kona’nın sol ayak orta parmağı eline nakledildi. Başarılı operasyonun ardından Kona, şimdi çay içip yazı yazabiliyor. İşte ayrıntılar...
Konya'da yaşayan Yunus Kona 1.5 yıl önce işçi olarak çalıştığı inşaatta elini demir kesme makinesine kaptırdı. Sağ elinin başparmağı kopan Kona, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Sabah'ın haberine göre, burada ameliyata alınan Kona'nın kopan parmağı yerine dikildi. Birkaç kez daha operasyon geçiren Kona'nın, parmağının işlevini yitirdiği tespit edildi.
Doktorlar elin işlevi için başparmağın önemli olduğunu belirterek Kona'nın ayak parmağının alınıp eline nakledilmesini kararlaştırdı.
Ortopedi ve travmatoloji ekibi tarafından ameliyata alınan Kona'nın sol ayak orta parmağı alınıp eline dikildi.
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