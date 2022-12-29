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Marmaray, İzban ve Başkentray yılbaşında ücretsiz olacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2022
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Marmaray, İzban ve Başkentray yılbaşında ücretsiz olacak

Son dakika haberleri... Yılbaşı dolayısıyla resmi tatili olan 1 Ocak 2023 Pazar günü vatandaşlar, saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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