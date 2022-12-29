İstanbul’da koltuk değnekli şüphelinin meyve bıçağıyla soygun girişimi! O anlar kamerada

"MEYVE BIÇAĞI ÇIKARIP, SOYGUN YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Kuyumcu dükkanının sahibi Erol Akçalı, "Genç bir arkadaştı, koltuk değneği vardı. Meyve bıçağı çıkarıp, soygun yapmaya çalışıyor. Koltuk değneğini de silah olarak kullanıyor. Çocuklarda kendilerini korumak için tezgâhtan çıkmıyor. Soygun yapmaya çalışan kişi, bunalımda olduğunu, para lazım olduğunu söylüyor. 'Para verelim' diyorlar, sakinleştirmeye çalışıyorlar. Ama dinlemiyor. Koltuk değneği ile camı kırıyor. Vitrine dalacağı zaman benim çocuklar da üzerine yükleniyorlar. Olay bundan ibaret. Ondan sonra polis geliyor" dedi.