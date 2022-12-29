29 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | 16 yaşındaki Sıla Şentürk cinayetinde flaş gelişme! Katil Hüseyin Can Gökçek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Son dakika | 16 yaşındaki Sıla Şentürk cinayetinde flaş gelişme! Katil Hüseyin Can Gökçek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
ABONE OL
Son dakika | 16 yaşındaki Sıla Şentürk cinayetinde flaş gelişme! Katil Hüseyin Can Gökçek’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Giresun'da, eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü (16) boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek (21), tutuklu yargılandığı davada, 'kasten öldürme’ suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırıldı. Gökçek, son savunmasında "İbretialem olsun" diye asılmaya razıyım. Ölümü hak ediyorum" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA