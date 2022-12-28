Yakutistanlı Galina’nın katiliyle ilgili yeni gelişme! Kripto batağı ve sahte isim detayı!

Khabib'in hiç korkmamış olması beni şaşırttı. Çalışmama, diğerlerinde olduğu gibi tepki verdi ve bu beni hoş bir şekilde şaşırttı. Genellikle herkes 'Bana beni anlat, bana bak, bana anlat' diye sormaya başladı. Ve Khabib, 'Galina istersen yüzüme bakıp benimle ilgilenip ilgilenmediğinize karar verebilirsiniz' dedi" ifadelerini kullandı.