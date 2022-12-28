Yakutistanlı Galina'nın katiliyle ilgili yeni gelişme! Kripto batağı ve sahte isim detayı!
Yakutistan'dan Türkiye'ye gelen ve İranlı sevgilisi Armin Asgari tarafından yatağında boğularak öldürülmüş halde bulunan 40 yaşındaki astrolog Galina Trofimova, soruşturması sürüyor. Kripto paralarla uğraştığı öğrenilen Asgari'nin kadının para ve altınlarını alıp kaçtığı iddia edildi.
Kağıthane Ortabayır mahallesinde Noel gecesi 25 Aralık günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Saat 21:10 sıralarında polis ekiplerine bir ihbar geldi ihbar üzerine gidilen adreste Rus uyruklu ve astrolog olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Galina Trofımova'nın yatak üzerinde cesedi bulundu.
Yapılan incelemelerde cesedin boğazında boğulma izleri olduğu görüldü. Bunun üzerine kadının önceki evliliğinden olan çocuklarının ifadesine başvuruldu. Çocuklar ifadelerinde olay akşamı bir tartışma duymadıklarını sabah erkenden kalktıklarında Armin Asgari'nin kendilerini kahvaltı yapmak bahanesiyle evden acelece çıkardığını ve annelerin görmeden çıktıklarını aktardı.
Ayrıca Armin Asgari'nin kendilerini Levent'te bir otele yerleştirip gittiğini ve bir daha dönmediği kendilerinin otelden teyzeleri tarafından alındığını söylediler.
YATAKTA HAREKETSİZ YATIYORDU
Bunun üzerine Rus astroloğun kardeşi A.T. ile görüşen polis ekipleri A.T.'nin ifadesine başvurdu. A.T. ifadesinde kardeşime 6 aydır görüşmüyordum. Annem arayıp torunlarımı otelden al annelerine ulaşamıyorum dedi. Bende çocukları alıp eve geçtim. Kapıyı çilingir ile açtığımızda Galina'nın yatakta hareketsiz yattığını gördük polise haber verdim.
İRANLI SEVGİLİ ARANIYOR
Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinde yaptığı incelemelerde boğazında boğmaya bağlı morlukların olduğu ve odanın da dağınık olduğu görüldü. İddiaya göre ölen kadının cep telefonu ve bir miktar parası da ortalarda yoktu. Polis Trofimova ile bir süre önce tanışıp beraber yaşamaya başlayan İranlı Armin Asgari'nin peşine düştü.
GERÇEK İSMİNİ SÖYLEMEMİŞ
Öte yandan Trofimova'nın Rusya'daki sorunlu evliliğinin ardından eşinden ayrıldıktan sonra çocukları ile Türkiye'ye gelip yerleştiği burada dil kurslarına gittiği ve sosyal medya üzerinden astrolog olarak çalıştığı öğrenildi.
Evlilik terapileri verdiği öğrenilen Trofimova'nın 'uludalaya' lakabı ile bilindiği ve ülkesinde sevilen birisi olduğu öğrenildi. Armin Asgari ile de İstanbul'da gittiği Türkçe dil kursunda tanıştığı ortaya çıktı. Armin Asgari'nin bir süredir kripto para işleriyle uğraştığı öne sürüldü. Trofımova'ya ismini "Khabib" olarak tanıtan Armın Asgari'nin kripto paralarla ilgilendiği ve yüksek miktarda para kaybettiği iddia edildi.
İŞTE AŞIK OLDUĞU ADAM İÇİN YAZDIĞI SON SÖZLER
Zorlu bir boşanma sürecinin ardından dil kursunda tanıştığı sevgilisi hakkında bir paylaşım yaptığı öne sürülen Trofımova'nın şunları yazdığı görüldü; "Zorlu bir evlilikten sonra yaralarımı uzun süre sardım. Kimseye ihtiyacım olmadığı için özel hayatımla ilgili tüm soruları agresif bir şekilde yanıtladım. Beni tanımak isteyenlerin gözünü kasten korkuttum.
Khabib'in hiç korkmamış olması beni şaşırttı. Çalışmama, diğerlerinde olduğu gibi tepki verdi ve bu beni hoş bir şekilde şaşırttı. Genellikle herkes 'Bana beni anlat, bana bak, bana anlat' diye sormaya başladı. Ve Khabib, 'Galina istersen yüzüme bakıp benimle ilgilenip ilgilenmediğinize karar verebilirsiniz' dedi" ifadelerini kullandı.
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