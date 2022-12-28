Türkiye’nin en kalabalık mahallesi! Nüfusu 575 ilçeden daha büyük

2021 verilerine göre, 40 bin 700 kişinin ikamet ettiği Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi, şehrin en kalabalık mahallesi olma özelliğini koruyor. Türkiye'nin 922 ilçesinden 575 ilçenin nüfusunu geçen bu mahallede oturan kişi sayısı, bazı illerin merkez ilçe nüfuslarını da geçti. Tunceli ve Artvin illerinin merkez ilçeleri dahil olmak üzere tüm ilçe nüfuslarından kalabalık olan Şükrüpaşa Mahallesi'nin 2022 yılı verileri merakla bekleniyor.