Türkiye’nin en kalabalık mahallesi! Nüfusu 575 ilçeden daha büyük
Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi’nin nüfusu Türkiye’de 575 ilçenin nüfusunu geçti. 40 bin 700 kişinin yaşadığı mahallenin muhtarı İrfan Tasmalı, son 1 yıl içinde on binlerce vatandaşın mahalleye taşınmasıyla bu oranın 50 bine yaklaştığını söyledi.
2021 verilerine göre, 40 bin 700 kişinin ikamet ettiği Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi, şehrin en kalabalık mahallesi olma özelliğini koruyor. Türkiye'nin 922 ilçesinden 575 ilçenin nüfusunu geçen bu mahallede oturan kişi sayısı, bazı illerin merkez ilçe nüfuslarını da geçti. Tunceli ve Artvin illerinin merkez ilçeleri dahil olmak üzere tüm ilçe nüfuslarından kalabalık olan Şükrüpaşa Mahallesi'nin 2022 yılı verileri merakla bekleniyor.
"MAHALLEMİZ BÖLÜNMELİ"
Mahalle muhtarı İrfan Tasmalı, son 1 yıl içinde on binlerce vatandaşın mahalleye taşınmasıyla nüfusun 50 bine yaklaştığını söyledi. Muhtar Tasmalı, gelecek ay açıklanması tahmin edilen 2022 verilerine göre mahalle nüfusunun 600'den fazla ilçenin nüfusunu geçebileceğini öngördüğünü ifade etti. Büyük bir kitleye hizmet etmenin zor olduğunu ama tecrübesiyle vatandaşı mağdur etmediğini anlatan muhtar Tasmalı, mahallenin bölünmesi çağrısında bulundu.
Mahalle sakinlerinden ve muhtar azası Hasan Uçar da, yoğunluk olduğu için öğle yemeğine dahi vardiya ile gittiklerini anlatarak, cumartesi günleri de muhtarlık binasını açtıklarına değindi.
Edirne'nin merkez ilçeyle birlikte Uzunköprü ve Keşan ilçeleri hariç 6 ilçenin nüfusunu sollayan Şükrüpaşa Mahallesi, şehrin en gözde mahallerinden biri olarak biliniyor. Birçok ilçede bulunmayan sosyal alanları bünyesinde barındıran mahalle, yatırımcıların da ilk tercih ettiği mahalle oluyor. İnşaat sektörünün nabzının attığı mahallede yeni konut çalışmaları aralıksız sürüyor.
"APARTMANDA BİLE KİMSE BİRBİRİNİ TANIMIYOR"
Şükrüpaşa Mahallesi sakinlerinden Mehmet Edip Berber, 1993 yılından beri mahallede oturduğunu belirterek, mahallede son yıllarda nüfusun gün geçtikçe arttığını ve inşaat alanlarının sürekli genişlediğini söyledi. Mahalle sakinlerinden Yılmaz Arda da, "Komşuluk eskidendi, artık kalmadı. Aynı apartmanda oturan kişiler birbirini tanımıyor. Vatandaşlar adres bile bilmiyor" dedi.
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