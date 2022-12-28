İşten ayrılmayı reddedince dehşeti yaşadı! Tuğba Kul cinayetinde yeni gelişme

Tuğba Kul'un sokak ortasında hareketsiz şekilde yattığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, talihsiz Kul'un hayatını kaybettiği belirlendi.