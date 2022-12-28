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İşten ayrılmayı reddedince dehşeti yaşadı! Tuğba Kul cinayetinde yeni gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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İşten ayrılmayı reddedince dehşeti yaşadı! Tuğba Kul cinayetinde yeni gelişme

İzmir'de 22 yaşındaki Tuğba Kul, sevgilisi Caner G. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Tuğba Kul'un çalıştığı eğlence mekanından ayrılmasını isteyen Caner G., olumsuz yanıt alınca dehşet saçtı. Öte yandan yaşanan vahşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Olay, 26 Aralık'ta saat 19.15 sıralarında Emek Mahallesi 7002 sokakta gerçekleşti. İddiaya göre, Caner G. birlikte yaşadığı kız arkadaşı Tuğba Kul ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

İşten ayrılmayı reddedince dehşeti yaşadı! Tuğba Kul cinayetinde yeni gelişme

Kıskançlık nedeniyle çıktığı öğrenilen tartışma sırasında belinden tabancasını çıkaran Caner G., Kul'un engellemeye çalışmasına rağmen ateş açtı.

İşten ayrılmayı reddedince dehşeti yaşadı! Tuğba Kul cinayetinde yeni gelişme

YERDE DEFALARCA BIÇAKLADI

Caner G., ardından kanlar içerisinde yere yığılan Tuğba Kul'u art arda bıçakladı. Yaşanan vahşetten sonra Caner G., olay yerinden kaçtı.

İşten ayrılmayı reddedince dehşeti yaşadı! Tuğba Kul cinayetinde yeni gelişme

Tuğba Kul'un sokak ortasında hareketsiz şekilde yattığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, talihsiz Kul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İşten ayrılmayı reddedince dehşeti yaşadı! Tuğba Kul cinayetinde yeni gelişme

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Cinayet şüphelisi Caner G., polis tarafından kısa sürede yakalanırken, Kul'un cenazesi ise defnedilmek üzere Manisa'nın Salihli ilçesine gönderildi.

İşten ayrılmayı reddedince dehşeti yaşadı! Tuğba Kul cinayetinde yeni gelişme

TABUTUNUN ÜZERİNE GELİNLİK KOYULDU

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sevgilisi Caner G. tarafından tabancayla sokak ortasında vurularak öldürülen Tuğba Kul'un cenazesi İzmir Adli Tıp Morgu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.

İşten ayrılmayı reddedince dehşeti yaşadı! Tuğba Kul cinayetinde yeni gelişme

Kul'un cenazesi Manisa'nın Salihli ilçesindeki Dedetaşı Camisi'ne getirildi. Cenazeye ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törende Kul'un tabutunun üstüne gelinlik konulurken, babası Ahmet Kul ayakta durmakta güçlük çekti.

İşten ayrılmayı reddedince dehşeti yaşadı! Tuğba Kul cinayetinde yeni gelişme

Kul, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İŞ YERİNDEN AYRILMAYI KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ!

Öte yandan, Caner G.'nin, Tuğba Kul'dan çalıştığı eğlence mekanından ayrılmasını istediği, sevgilisinin bu isteği reddetmesi ile olayın yaşandığı öğrenildi.

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