Diş tedavisi için İstanbul’a gelen Danimarkalı ikizler kabusu yaşamıştı! Kardeşlerden fotoğraflı savunma

"ÇEKİLDİĞİM VİDEODA DA O KLİNİĞİN İSMİNİ SÖYLÜYORUM"



Klinik tarafından paylaşılan bir videoda ikizlerden Melissa Petersen'in "Guarentee Clinic'ten memnun kaldık" dediği duyuluyordu. Videoya ilişkin Melissa Petersen, "O video çekilirken kendimi baskı altında hissettim. O yüzden o videoda yer aldım. O zaman daha tedavinin sonuçlarını görmemiştik. Bize cevap olarak konuştukları videoda 'Guarentee Clinic' yok demişlerdi ama benim çekildiğim videoda 'Guarentee Clinic' diyorum. Aynı zamanda dişçinin ismini söylerken video kesilmiş. Bence bu da bir şüphe. Klinik ve doktorlardan bahsettiğim kısımları kesmişler. İlknur Çavdar bizim tedavimizi gerçekleştirdiğini söylüyor ama bize Dr. Reem işlem yaptı. Dr. Reem'in başörtüsü vardı ve o konuşan kadından tamamen farklı biriydi. Videoda klinik ve Doktor Reem ile ilgili bir şey konuşuyorum" şeklinde konuştu.

"AĞIZ SAĞLIKLARI BOZULMUŞTU"



İkizlerin Nişantaşı'ndaki kliniğinde tedavilerini devam ettiren diş hekimi ise ikizlerin kendisine geldiğinde dişlerinde fark ettiği bulgularını paylaştı. Diş hekimi "Alt ve üst çene uyumu yoktu. Dişlerinin arası tamamen yapışkanla doluydu. Kaplamalar tek tek değil ikişer ikişer birleştirilerek yapılmıştı. Yapılan kaplamalar dişlere uyumsuzdu. Gereksiz kanal tedavileri yapılmıştı. Ağızda kapanış bozukluğu vardı. Bu sebeplerden dolayı çenelerinde kas spazmı oluşmuştu. Kısacası ağız sağlıkları bozulmuştu. Melissa'da ağır yüz ağrısı vardı" diye konuştu.