Antalya’da akılalmaz olay! “Babamın vasiyeti” diyerek belediyeyi 600 bin lira dolandırdı!

Antalya'da 7 Kasım tarihinde Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne başvuran Asım Ç., yetkililere şirket kurucusu babasının vasiyeti üzerine kamu kurumlarına ait klimalara ücretsiz bakım servisi sağladıklarını anlattı.

Yetkililer, belediye kanununa göre şartsız bağış olarak kabul edilecek hizmet için üst makamlardan onay aldı. Asım Ç., 14 Kasım'da belediyeye ait 8 spor salonu ve tesisteki 30 klimanın iç ve dış ünitesini söküp götürdü.