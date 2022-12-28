Ağrı buz kesti! Sıcaklık eksi 6
Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da hava sıcaklığının iyice düşmesiyle beraber sabah saatlerinde sis ve don meydana geldi.
Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araç camlarının buzla kaplı olduğunu görünce camlarda temizlik yaptı. Su birikintilerinin donduğu ve yerlerde soğuk havanın etkisiyle buzların oluştuğu kentte, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Hava sıcaklıklarının geçen seneye göre çok iyi olduğunu söyleyen vatandaşlardan Erol Çetin, "Hava çok soğuk, hayat şartları çok zor. Allah bu havada insanlara yardım etsin. Çalışmak için köyden şehre geliyorum. Geçen seneye göre bu sene havalar iyi. Geçen sene bu zamanlar eksi 35 ve 40 derece arasındaydı hava" ifadelerini kullandı.
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