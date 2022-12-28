Ağrı buz kesti! Sıcaklık eksi 6

Hava sıcaklıklarının geçen seneye göre çok iyi olduğunu söyleyen vatandaşlardan Erol Çetin, "Hava çok soğuk, hayat şartları çok zor. Allah bu havada insanlara yardım etsin. Çalışmak için köyden şehre geliyorum. Geçen seneye göre bu sene havalar iyi. Geçen sene bu zamanlar eksi 35 ve 40 derece arasındaydı hava" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN