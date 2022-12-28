Bursa’da 4 çocuğa dehşeti yaşatmışlardı! İşkenceci anne ve baba tutuklandı

Bursa'da yaşanan olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. Rayyan El İsa ile eşi Hanan Ramadan'ın yaşadığı evden gelen çığlıkları duyan komşuları ile ailenin yakınları, durumdan şüphelendi. Bir süre aileyi takip eden komşuları ile yakınları, anne Hanan Ramadan'ın çocuklarına şiddet uyguladığını gördü. Ailenin bir yakını ise Ramadan'ın, çocuklarının ağzını koli bandıyla kapattıktan sonra çakmakla vücutlarını yaktığı anları cep telefonu ile görüntüledi.