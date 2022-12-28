Bir küçük telefon meselesi | Telefon hep akıllı değildi! Arşiv görüntüleri ortaya çıktı

Geçmişe dair arşivlerden çıkan telefon görüntüleri duygusal ve tebessüm ettiren anlara neden oldu. Telefonun Türkiye'ye geldiği ancak yaygınlaşmadığı günlerde "Aradığım yere arabayla gidince telefondan daha önce ulaşıyorum" diyen vatandaş teknoloji maceramızın ilk günlerine dair önemli veriler sundu.

Bugün birer kişisel asistan haline gelen akıllı telefonlar çok çeşitli, çok özellikli ve fonksiyonel olsa da hepsinin çıkış notası noktası tek bir telefon ve tek bir bilgisayardan geliyor. Türkiye'de de telefonun gelişimi yaygınlaşması adım adım ilerledi ve bu süreçte nesiller değişti.